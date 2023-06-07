«الاستدامة» في فكر شباب رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، جلسة شبابية بعنوان «الاستدامة في فكر الشباب»، قدمتها مريم الشامسي، مهندسة الاستدامة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وبحضور 25 من الشباب الطموحين والمهتمين بقضايا الاستدامة والحفاظ على البيئة، تبادل المشاركون أفكارهم وتجاربهم ومفاهيمهم حول الاستدامة وتضمنت الجلسة عدة محاور أهمها تعريف مفهوم الاستدامة من منظور الشباب ودور الشباب في مواجهة تحديات الاستدامة.

عرفت المهندسة مريم الشامسي مفهوم الاستدامة من منظور الشباب، على أنها قدرة الأجيال الحالية على تلبية احتياجاتها من دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية.

وأكدت خلال الجلسة على أن مساهمات دولة الإمارات غنية في الممارسات المستدامة، منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إضافة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة.

كما سلطت الضوء أيضًا على أهمية الاستدامة وتأثيرها على المستقبل من خلال استعراض المبادرات والمقترحات حول كيفية تعزيز التوعية بالاستدامة والمساهمة في تعزيز الحلول البيئية والاجتماعية المرتبطة بها.

وفي نفس السياق أكد خلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب جهودًا مشتركة من جميع فئات المجتمع، وبخاصة الشباب الذين يمثلون ركيزة مستقبل أفضل للأجيال القادمة وأن الشباب لديهم القدرة الفريدة على تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع الذي يستوجب الاستثمار في طاقتهم وإبداعاتهم في تطبيق كل ما يعزز الاستدامة بشكل عملي، سواء عبر التحسينات البيئية أو إطلاق حملات توعية للمجتمع المحلي بما يضمن الحفاظ على البيئة وضمان استدامتها للأجيال القادمة.