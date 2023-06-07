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شراكة صحية بين «ثومبي» وجيمس الشرق الأوسط

شراكة صحية بين «ثومبي» وجيمس الشرق الأوسط
8 يونيو 2023 01:24

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مجموعة ثومبي، المزود الرائد لخدمات التعليم الطبي والرعاية الصحية في الإمارات، شراكة مع جيمس الشرق الأوسط في مجالات الرعاية الصحية والتعليم.
 وقال البروفيسور حسام حمدي، رئيس جامعة الخليج الطبية: «فخورون للغاية بأن نكون مرتبطين بدعم هذا البرنامج الاستثنائي لجامعة لندن في جامعة الخليج الطبية، وهذا لا يوسع وجودنا العالمي فحسب، بل يوفر أيضاً للطلاب فرصة رائعة للوصول بسهولة إلى البرامج التي تقدمها جامعة الخليج الطبية».
ويُعد البرنامج التأسيسي الدولي بجامعة لندن، المعروف عالمياً بمعايير التدريس الاستثنائية والمناهج الأكاديمية الصارمة، منارة للتميز، حيث يزود هذا البرنامج الطلاب بمهارات لا تقدر بثمن، ويكون بمثابة نقطة انطلاق نحو قبول ناجح في جامعات مشهورة حول العالم. من المؤسسات المرموقة في الإمارات العربية المتحدة إلى المؤسسات المرموقة في أوروبا وآسيا وأميركا، يساعد هذا البرنامج في فتح فرص تعليمية من الدرجة الأولى.

الرعاية الصحية
الإمارات
جامعة الخليج الطبية
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