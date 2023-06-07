"الأرصاد": الحالة المدارية ببحر العرب إعصار من الدرجة الأولى

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن تصنيف الحالة المدارية ببحر العرب هو إعصار من الدرجة الأولى مؤكداً أنه لا يوجد أي تأثير على الدولة خلال الخمسة أيام القادمة.

وقال إن الاعصار يتمركز جنوب بحر العرب عند خط عرض 13.1 شمالاً وخط طول 66.4 وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 120 إلى 130 كم/الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

وتوقع المركز من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الاقليمي استمرار قوة الإعصار من الدرجة الأولى خلال ال 24 ساعة القادمة ويكون مساره باتجاه الشمال في بحر العرب حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز 130 -145 كم/ س وسرعة تحرك الاعصار 5 كم/ س.