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سيف بن زايد يطلع على أولويات وزارة تنمية المجتمع وتوجهاتها الاستراتيجية

سيف بن زايد يطلع على أولويات وزارة تنمية المجتمع وتوجهاتها الاستراتيجية
7 يونيو 2023 21:30

اطلع الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على الاستراتيجية الجديدة لوزارة تنمية المجتمع وتوجهاتها خلال الفترة المقبلة في سياق تقديم الخدمات والمبادرات التي تعزز تماسك واستقرار الأسرة الإماراتية ضمن توجهات حكومة الإمارات ووفق رؤية القيادة الرشيدة لتنمية المجتمع وسعيها لتعزيز جودة حياة مجتمع الإمارات. جاء ذلك خلال زيارة سموه لوزارة تنمية المجتمع بدبي، ولقائه معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع والتي قدمت لسموه شرحاً عن محاور وأولويات وتطلعات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وما تتضمنه من خدمات ومشاريع ذات أولوية تعزز مسيرة التنمية الاجتماعية، والتي تنطلق من مجموعة من القيم والمبادئ التي تنتهجها الوزارة ضمن التزامها بتوجيهات القيادة الحكيمة وحرصها على تأكيد أهمية دور الأسرة وتحقيق تنمية المجتمع.

وشهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، خلال زيارته الوزارة، جلسة «قيم الأسرة الإماراتية» ضمن مبادرة (لقاء عبر الأجيال) التي نظمتها الوزارة انطلاقاً من توجهاتها الوطنية لتعزز ممكنات تكوين الأسرة الإماراتية المتحدة والمتماسكة، وتوثيق الصلات والعلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة، واستدامة القيم الإماراتية وأدوات ترسيخها لدى أجيال المستقبل. وتعكس جلسة (قيم الأسرة الإماراتية) النموذج الاستثنائي للأسرة الإماراتية المتحدة والمتماسكة، التي تستمد استقرارها واستدامتها من البيت والأسرة، حيث تركز دولة الإمارات ضمن أولويات عملها ومبادراتها على تعزيز الصلات الاجتماعية ضمن النسيج الأسري الإماراتي لتأكيد معاني الوحدة والترابط بين جميع أفراد الأسرة والمجتمع، ترسيخاً للجذور والثوابت التاريخية المتينة، وحفاظاً على مكوناتها ومكتسباتها الوطنية، ضمن رؤية واضحة لأبنائها وأجيال المستقبل.

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وتعد مبادرة (لقاء عبر الأجيال) منصة تواصل وحوار مجتمعي مستدام يجمع حكمة كبار المواطنين مع الشباب وأجيال المستقبل وخبرات المختصين والاستشاريين، ويتم خلالها تناول مواضيع مجتمعية لتحقيق تنمية مستدامة في جميع المجالات لخدمة كافة شرائح المجتمع، بما يرسّخ ويعزز المبادئ والقيم الأخلاقية والثقافية، ويشجع نقل المعرفة والخبرة للشباب وأجيال المستقبل، ويعزز دمج كبار المواطنين وتفعيل دورهم وإبداعاتهم، وتأكيد مكانتهم في المجتمع.

المصدر: وام
سيف بن زايد
حكومة الإمارات
وزارة تنمية المجتمع
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