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عبدالله بن زايد يلتقي أعضاء اللجنة اليهودية الأميركية

عبدالله بن زايد خلال لقائه أعضاء اللجنة اليهودية الأميركية (تصوير سعيد جمعوه)
7 يونيو 2023 20:52

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أعضاء اللجنة اليهودية الأميركية «AJC». واستعرض سموه وأعضاء اللجنة اليهودية الأميركية، خلال اللقاء، التعاون المشترك في إطار الاتفاق الإبراهيمي للسلام وما نتج عنه من مبادرات متنوعة داعمة لتطلعات الشعوب إلى التنمية والازدهار. وأشاروا في هذا الصدد إلى مجموعة «I2U2» التي تضم دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية وجمهورية الهند ودولة إسرائيل، وتركز على تعزيز التعاون الاقتصادي بين أعضائها، عبر مجموعة من القطاعات، ومنها الأمن الغذائي والمائي والنقل والصحة والتكنولوجيا والطاقة والفضاء.

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وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن السلام هو رافعة التنمية والازدهار في المجتمعات، مشيداً بدور اللجنة اليهودية الأميركية «AJC» في تعزيز التفاهم المشترك، ونشر قيم التسامح والتعايش.

المصدر: وام
السلام
إسرائيل
عبدالله بن زايد
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