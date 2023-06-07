سيف بن زايد: ما علاقة سيف بصفقة «طيران الإمارات»؟

نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «ما علاقة سيف بصفقة طيران الإمارات. سيف هو ابن عبدالله عدنان مدير مكتب طيران الإمارات في تنزانيا حالياً، وعنده ما شاء الله عليه علوم الصفقات، خبرني أن أبوه مخبرنه عن صفقة طيران الإمارات، وحب يعبر عن حبه للوطن وقيادته، وقاللي بسير وياك أبارك لسيدي الشيخ محمد بن راشد والشيخ أحمد بن سعيد على صفقة طيران الإمارات نيابة عن أبوه. شكراً لكل أسرة إماراتية تمكّن أبناءها وتغرس فيهم العادات والتقاليد الموروثة بإيجابية بتناغم متوازن مع انفتاح الحياة العصرية. الله يحفظلكم أحبتكم».

ما علاقة سيف بصفقة طيران الإمارات

سيف هو ابن عبدالله عدنان مدير مكتب طيران الإمارات في تنزانيا حالياً، وعنده ما شاء الله عليه علوم الصفقات، خبرني ان أبوه مخبرنه عن صفقة طيران الإمارات، وحب يعبر عن حبه للوطن وقيادته، وقاللي بسير وياك أبارك لسيدي الشيخ محمد بن راشد والشيخ أحمد بن… pic.twitter.com/qLma5mPtSC — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) June 7, 2023