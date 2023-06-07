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ولي عهد الشارقة يعتمد 100 مليون درهم لترقيات الشرطة تصرف بأثر رجعي مع راتب يونيو

ولي عهد الشارقة يعتمد 100 مليون درهم لترقيات الشرطة تصرف بأثر رجعي مع راتب يونيو
7 يونيو 2023 19:54

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اعتمد سمو الشيخ سلطان بن محمد سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي 100 مليون درهم لكافة الضباط وصف الضباط والأفراد في القيادة العامة لشرطة الشارقة الذين شملهم قرار الترقيات التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة يوم أمس على أن تصرف بأثر رجعي مع راتب شهر يونيو الجاري. كان المجلس التنفيذي بالشارقة قد اعتمد تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة قائمة مستحقي الترقي للرتب التي تلي رتبهم من مرتب القيادة العامة لشرطة الشارقة وأكاديمية العلوم الشرطية والبالغ عددهم (711) منهم (205) من فئة الضباط و (506) من فئة صف الضباط والأفراد بالإضافة إلى ترقية (261) من مستحقي الترقية المالية.

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المصدر: وام
الشرطة
الشارقة
ولي عهد الشارقة
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