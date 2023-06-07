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«أجرة الشارقة» تنقل 1.5 مليون راكب

«أجرة الشارقة» تنقل 1.5 مليون راكب
7 يونيو 2023 19:09

نقلت أجرة الشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري مليون و465 ألف راكب عبر أسطول أجرة الشارقة الذي يتكون من 750 مركبة من مختلف الأحجام والعلامات التجارية للمركبات لضمان سلامة وراحة الركاب ورفاهيتهم.

وقال خالد الكندي مدير عام أصول لحلول النقل بالإنابة: " تسعى أجرة الشارقة إلى توفير خدمات نوعية ومبتكرة للعملاء وتوفير جميع سبل الراحة والرفاهية لمستخدمي مركبات الأجرة وتبني أحدث التطورات والتقنيات الحديثة المبتكرة بما ينسجم مع توجهات إمارة الشارقة في الارتقاء وتطوير مختلف الخدمات التي تحقق رفاه وسعادة أفراد المجتمع".

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وأكد الكندي أن أجرة الشارقة تركز في المرحلة المقبلة على التوسع في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات والأنظمة الذكية في قطاع مركبات الأجرة ورفع كفاءة الأداء لتعزيز مفاهيم الاستدامة وأن تكون الشارقة صديقة للبيئة من خلال ضم المزيد من المركبات الهجينة لأسطول مركبات أجرة الشارقة بما يسهم في توفير بيئة آمنة ونظيفة ومستدامة ترتقي إلى سمعة ومكانة إمارة الشارقة.

المصدر: وام
الشارقة
المركبات
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