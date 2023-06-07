الخميس 8 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

"إسلامية دبي" تشكل بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي لهذا العام

"إسلامية دبي" تشكل بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي لهذا العام
7 يونيو 2023 19:53

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري عن تشكيل بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي لهذا العام 1444هـ والتي تتضمن 80 حاجاً مهنئة القيادة الرشيدة بقرب موسم الحج داعية المولى عزوجل أن يعيده على سموهم بموفور الصحة والعافية والسعادة وأن يجعله شهر خير ورحمة على بلادنا والمسلمين أجمعين.

وقال الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي إن البعثة دأبت كل عام على ضم وجعل موظفي حكومة دبي من أولويات حجاج البعثة ومحل اهتمامها وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى ترسيخ أسس السعادة في المجتمع منوهاً بأن هذا العام ولأول مرة ضم فئة الموظفات من الدائرة ضمن ضيوف البعثة.

أخبار ذات صلة
القرية العالمية تعلن افتتاح موسمها الـ28 قبل الموعد المعتاد
جامعة الشارقة تستعرض جهودها العلمية في مؤتمر بدبي

ومن جانبه صرح الدكتور محمد سهيل المهيري مدير إدارة التثقيف والتوجيه الديني بالإنابة في الدائرة رئيس بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي أنه تم تشكيل البعثة هذا العام من  80 حاجاً ضم 7 إداريين  منهم رئيس البعثة و3 مسؤولين للإشراف الإداري وإعلامي ومفتي وواعظ.

ووجه رئيس البعثة الوفد الإداري للتواصل من الآن مع الحجاج وعقد الاجتماعات مع الجهات المعنية سواء داخل الدولة أو في الأراضي المقدسة وفق البرنامج الزمني المعد سلفاً من الدائرة لإتمام مناسك الحج على أكمل وجه.وذكر المهيري أنه جاري التنسيق والتعاون الفعال مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أبوظبي وهيئة صحة دبي ومؤسسة مطارات دبي الدولية وطيران الإمارات والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب واكتمال الاستعدادات الخاصة بتسهيل وإنجاح مهمة البعثة. 

 

المصدر: وام
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي
دبي
الحج
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
الدار تطلق "ذا سورس 2" في سعديات غروف
الاقتصادي
الدار تطلق "ذا سورس 2" في سعديات غروف
اليوم 12:19
شباب الأهلي يبدأ مشوار سلة غرب آسيا بلقاء أستانا
الرياضي
شباب الأهلي يبدأ مشوار سلة غرب آسيا بلقاء أستانا
اليوم 12:15
برشلونة يغازل ميسي بعد رحيله إلى إنتر ميامي
الرياضي
برشلونة يغازل ميسي بعد رحيله إلى إنتر ميامي
اليوم 11:38
شعار الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
الإمارات
"الطوارئ والأزمات" تؤكد الجاهزية الوطنية للتعامل مع الحالة المدارية
اليوم 11:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©