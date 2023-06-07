رئيس الأمن السيبراني: السحب الوطنية في الدولة جميعها مؤمنة وفقاً لأعلى المعايير

أكد الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن دولة الإمارات تمتلك بنى تحتية رقمية قوية، مُعتمدة على شبكات ومنصات فائقة التطور.

وقال الكويتي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات " وام " على هامش مشاركته في النسخة السادسة من سلسلة ابتكارات الأمن السيبراني بدبي إن السحب الوطنية التي تستضيف البيانات الخاصة بالمؤسسات الحكومية في الدولة جميعها مؤمنة وفقاً لأعلى منظومات التأمين والصد وأيضاً رصد وردع أي تهديدات سيبرانية محتملة والاستعداد الدائم لها.

وأضاف الكويتي أن التحول الرقمي ضرورة مُلحة تتشارك فيها جميع قطاعات الدولة من الطيران والتعليم والصحة وصولاً إلى الخدمات والمنتجات التي تخدم الحياة اليومية للأفراد، موكداً أهمية المنتديات والملتقيات التي تسهم في نشر ثقافة الأمن السيبراني لدى تلك الهيئات وتسلط الضوء على الجديد في القطاع خاصة مع تطور الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبلوك تشين وغيرها، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي التي تساهم في تعزيز تلك الثقافة لدى الجماهير.

وأشار إلى التعاون المثمر بين جميع الشركاء من الشركات الوطنية وأيضا القطاعين العام والخاص بهدف تبادل الخبرات السيبرانية وتعزيز الوعي بالأمن السيبراني والامتثال بمعاييره لجميع الجهات في الدولة، مؤكداً أن منظومات الأمن السيبراني لها أهمية قصوى كونها خط الدفاع الأول للمؤسسات وتأمين جميع المنصات، مع استمرار الهجمات الإلكترونية بسبب كثرة استقطاب التكنولوجيا.