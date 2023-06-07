«الوطني للأرصاد»: لا تأثير للإعصار «بيبا رجوي» على الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

صنف المركز الوطني للأرصاد، الحالة المدارية في بحر العرب «بيبا رجوي» إعصاراً من الدرجة الأولى، وأكد المركز أنه لا يوجد أي تأثير على الدولة خلال الأيام الخمسة القادمة، وأكد المركز متابعته الوضع على مدار الساعة، وأنه مستمر بموافاة الجمهور بآخر المستجدات، ودعا إلى ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الإشاعات.

وتفصيلاً، أصدر المركز تقريره الثاني عن الحالة، ووضعها الحالي، وأفاد في تقريره بأن الحالة المدارية بحر العرب «بيبا رجوي»، تصنف إعصاراً من الدرجة الأولى، ويتمركز جنوب بحر العرب عند خط عرض 13.1 شمالاً وخط طول 66.4، وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 120 إلى 130 كم/الساعة، مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

وتوقع المركز أنه، ومن خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الإقليمي، من المتوقع استمرار قوة الإعصار من الدرجة الأولى خلال الـ 24 ساعة القادمة، ويكون مساره باتجاه الشمال في بحر العرب، حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز بين 130 - 145 كم/ س، وسرعة تحرك الإعصار 5 كم/ س. وفيما يتعلق بالتأثير على الدولة، أكد التقرير عدم وجود أي تأثير على الدولة خلال الأيام الخمسة القادمة.

وبلغت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة أمس 46.7 درجة مئوية في جسيورة (منطقة الظفرة) الساعة 15:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، مع انخفاض طفيف عن سابقه.

ويتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.