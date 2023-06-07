"محاكم الخير" في دبي تنقذ حالات إنسانية من عثرات الديون

واصلت مبادرة «محاكم الخير» التي تتبناها محكمة التنفيذ في محاكم دبي، رفع المعاناة عن كاهل الغارمين والمتعثرين عن السداد الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، وتمكنت من إنقاذ أسر عانت من تبعات التعثر والديون، وذلك إيماناً بمفهوم المسؤولية الاجتماعية وسعياً إلى تنمية روح التكافل الاجتماعي وتقوية أواصر التعاون في المجتمع.

وقال القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ، والمشرف العام على لجنة مبادرة «محاكم الخير»، إن الهدف من المبادرة هو رفع المعاناة عن كاهل الغارمين والمتعثرين عن السداد في قضايا التنفيذ المدنية والشرعية، وفتح نافذة أمل جديدة لهم، وتنمية روح التكافل الاجتماعي وتقوية أواصر التعاون بين أفراد المجتمع.

وبحسب سجلات محاكم دبي، أنهى فريق «محاكم الخير» معاناة حالتين من الملاحقين قضائياً، وذلك بسداد المبالغ المترتبة عليهما، بعد أن تعرضت كل منهما لأزمات مالية صعبة.

وأكد المنصوري أن «محاكم الخير» مبادرة مجتمعية وطنية تسهم في تفريج كرب المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً، وأن التعامل مع ملفات الحالات، ودراستها، يتم بسرية كاملة.