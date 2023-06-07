«خليفة بن زايد الإنسانية» تنظم حفل الزواج الجماعي الحادي عشر لـ 1200 شاب وفتاة بالبحرين

نظمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بالتعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في مملكة البحرين، حفل الزفاف الجماعي الحادي عشر في المملكة، والذي شمل 1200 شاب وفتاة، وأقيم برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وذلك في قاعة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة، بمقر جامعة البحرين بالصخير.

حضر الحفل الذي يعُد الأكبر الذي يقام في مملكة البحرين، سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في المنامة، وسعادة محمد حاجي الخوري، مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وسعادة الدكتور مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، أن العلاقات البحرينية الإماراتية ماضية نحو المزيد من الازدهار والتطور في ظل قيادتي البلدين الرشيدتين اللتين تركّز توجيهاتهما السديدة بمواصلة العمل الإنساني وتوفير مختلف أشكال الرعاية للمواطنين في البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص الجانبين على تعظيم الجهود للوقوف مع الشباب البحريني ومساندته في توفير الحياة الأسرية المستقرة. وأشاد سموه بعمق العلاقة الأخوية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وحكومةً وشعباً، مثمناً جهود ودعم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، في دعم ومساندة الشباب البحريني، ومبيناً أن إقامة هذا الحفل الكبير تعكس مدى قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين. وقدم سموه خالص التهاني والتبريكات إلى العرسان من الشباب والفتيات المشاركين في هذا الحفل، داعياً المولى عز وجل أن يبارك لهم ويبارك عليهم ويجمع بينهم في خير، وأن يرزقهم الذريّة الصالحة ويوفقهم لبناء أسرهم السعيدة المستقرة على أسس الرحمة والمودة والحب والاحترام. وتقدم سعادة السيد محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بجزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي، وإلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء البحريني، على دعمهم ورعايتهم المتواصلة لحفل الزواج الجماعي في مملكة البحرين الشقيقة، الأمر الذي يعبر عن متانة الأواصر الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وقيادتيهما وشعبيهما، سائلاً المولى عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار في البلدين، ومؤكداً السعي إلى زيادة مثل هذه المبادرات الطيبة التي تعنى بالتماسك المجتمعي. وقال الخوري: «إن المؤسسة وبتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تزيد عاماً تلو آخر اهتمامها بهذه المبادرة الإنسانية - الاجتماعية، ويسعدنا ويشرفنا في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية أن نواصل دعم الشباب في مملكة البحرين الشقيقة من المقبلين على الزواج، من خلال «مبادرة الأعراس الجماعية» التي هي جزء من ثقافة الخير والعطاء، حيث نزف اليوم 1200 عريس وعروس ليصل العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه المبادرة إلى 8126». وختم الخوري كلمته بالقول: «مرت 11 سنة على هذا اللقاء السنوي المبارك، وندعو الله عز وجل أن يستمر الخير والتعاون بين البلدين الشقيقين لسنوات مقبلة عديدة، لنكون معاً ويداً بيد لزرع الخير والاستقرار في بلداننا الغالية».

من جانبه، توجه سعادة الدكتور مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، بخالص الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين..وقال: «يعدّ تنظيم هذا الحفل بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بدولة الإمارات العربية المتحدة، خير دليل على متانة العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين، ودولة الإمارات الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً.

بدورهم، أعرب العرسان وذووهم عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات ممثلة بمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، على دعمها للعرس الجماعي، مشيدين بالحرص الكبير الذي توليه قيادة دولة الإمارات لأبناء البحرين عبر مشاركتهم أفراحهم في جميع مناسباتهم، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تزيد الترابط الاجتماعي وتخفف من أعباء الزواج على المشاركين وتسهم في بناء أسرة بحرينية مترابطة.