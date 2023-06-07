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بقرار هزاع بن زايد.. تكليف سلطان بن حمدان بن زايد بتسيير شؤون شركة العين لكرة القدم

هزاع بن زايد يصدر قراراً بتكليف سلطان بن حمدان بن زايد بتسيير شؤون شركة كرة القدم
7 يونيو 2023 12:16

أصدر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، قراراً بتكليف الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، بتسيير شؤون شركة نادي العين لكرة القدم والإشراف عليها، ومنحه كافة الصلاحيات المطلوبة للإدارة في سبيل تحقيق أهداف الشركة، وفقاً للنظام الأساسي للنادي.      

ويتضمن القرار تسمية أعضاء لجنة التسيير، وهم الدكتور مطر راشد الدرمكي، ومحمد إبراهيم المحمود وعوض محمد صبيح الكعبي، ومحمد عبيد حماد الظاهري. 

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وينفذ القرار من تاريخ صدوره. وثمن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، الجهود المخلصة التي بذلها مجلس إدارة شركة كرة القدم برئاسة الدكتور مطر الدرمكي، مع انتهاء فترة تكليفه خلال السنوات الأربع الماضية والتي شهدت نجاحات كبيرة وإنجازات مشرفة.

 

المصدر: وام
كرة القدم
هزاع بن زايد
سلطان بن حمدان بن زايد
نادي العين
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