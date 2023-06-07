الخميس 8 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي في القاهرة

الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي في القاهرة
7 يونيو 2023 10:51

يشارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، وجلسته الخامسة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث التي بدأت اليوم وتستمر حتى 10 يونيو الجاري في القاهرة.

وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس نائب رئيس المجموعة، وأحمد حمد بوشهاب، وشذى سعيد النقبي، عضواً المجموعة.

وحسب جدول الأعمال يشارك أعضاء المجموعة في اجتماعات اللجان الدائمة بصفتهم أعضاء فيها، حيث يشارك محمد اليماحي في اجتماع لجنة فلسطين، ولجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ويتم  خلالها عرض التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، ومناقشة مسودة تقرير الحالة السياسية في العالم العربي للعام 2022م، والقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة 32 المنعقدة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

أخبار ذات صلة
طرفا الأزمة في السودان يستأنفان محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار
رئيس فنزويلا يصل إلى جدة في زيارة رسمية للسعودية

وتشارك ناعمة عبدالله الشرهان في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، حيث ستعتمد اللجنة مشروع القانون الاسترشادي العربي لمكافحة العنف الأسري، وتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2022م، وستتم مناقشة مدى الحاجة الى إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة ظاهرة التنمر في العالم العربي من عدمه، وبحث تفعيل إنشاء صندوق لدعم اللغة العربية في الدول العربية الأقل نموا، ومستجدات الترتيب لعقد ندوة (حماية القيم المجتمعية في العالم العربي).

كما يشارك أحمد حمد بوشهاب في اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، التي تناقش الموضوعات المالية، ومسودة مشروع القانون الاسترشادي العربي بشأن تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة في العالم العربي، ومتابعة التحضير لعقد النسخة الثانية من المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، والاطلاع على المذكرة المحالة من هيئة مكتب البرلمان العربي حول حث الدول العربية على التعاون مع الجهاز العربي للتسويق، ومذكرة حول القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية 32 المنعقد في مدينة جدة.

وتشارك  شذى النقبي في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان التي تناقش مشروع تقرير البرلمان العربي السنوي الخامس لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي للعام 2022م، ومشروع خارطة طريق لمكافحة عمل الأطفال، ومشروع رؤية البرلمان العربي لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على حقوق الإنسان في العالم العربي، والمذكرة المحالة من مكتب البرلمان العربي بشأن حث الدول العربية على الانضمام إلى اتفاقية المحكمة العربية للتحكيم، ومذكرة الأمانة العامة حول قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية 32 المنعقدة في جدة والخاصة بالجوانب التشريعية وحقوق الإنسان.

المصدر: وام
البرلمان العربي
جدة
القاهرة
الشعبة البرلمانية الإماراتية
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
الدار تطلق "ذا سورس 2" في سعديات غروف
الاقتصادي
الدار تطلق "ذا سورس 2" في سعديات غروف
اليوم 12:19
شباب الأهلي يبدأ مشوار سلة غرب آسيا بلقاء أستانا
الرياضي
شباب الأهلي يبدأ مشوار سلة غرب آسيا بلقاء أستانا
اليوم 12:15
برشلونة يغازل ميسي بعد رحيله إلى إنتر ميامي
الرياضي
برشلونة يغازل ميسي بعد رحيله إلى إنتر ميامي
اليوم 11:38
شعار الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
الإمارات
"الطوارئ والأزمات" تؤكد الجاهزية الوطنية للتعامل مع الحالة المدارية
اليوم 11:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©