سيف بن زايد: المبادرات الريادية تعزز العمل الشرطي

أبوظبي (وام)

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مركز شرطة المرقبات الذكي، الذي يعتبر أول مركز شرطة ذكي في العالم والحائز على تصنيف 6 نجوم في نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، حيث اطلع سموه على الخدمات الذكية والمتنوعة التي يقدمها هذا المركز الريادي.

وكان في استقبال سموه معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومساعدو القائد العام، ومديرو الإدارات العامة ومراكز الشرطة وكبار الضباط، وذلك بحضور المستشار سيف الشعفار وعدد من الضباط.

وتجول سموه في المركز، وتعرف على تفاصيل المنطقة الذكية، والمزودة بأحدث الأجهزة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، واستمع لشرح حول الأنظمة والبرامج الأمنية، وأثر تطبيق التكنولوجيا المتطورة في مكافحة أشكال الجريمة الحديثة، ومساهمة تلك التطبيقات في تعزيز قدرات الأجهزة المختصة على التعامل بكفاءة وفاعلية ومهنية عالية.وقال سموه عبر «تويتر»: «زرت مركز شرطة المرقبات الذكي في دبي، الأول من نوعه عالمياً والمصنف 6 نجوم في نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، واطلعت على المنطقة الذكية المزودة بأحدث التجهيزات المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والأنظمة الأمنية التي توفر حزمة خدمات ذكية لكافة أفراد المجتمع بعدة لغات، ساهمت بتحقيق نقلة نوعية في تجربة المتعاملين وطبيعة التواصل المجتمعي مع القوى الشرطية، وأشكر الأخ الفريق عبدالله خليفة المري على جهوده المتميزة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في ريادة الخدمات الابتكارية والذكية بما يدعم جهود تعزيز الأمن والأمان والاستقرار لمجتمع الإمارات».

بدوره، رحب معالي الفريق عبد الله خليفة المري، بالفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في مركز شرطة المرقبات الذكي، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي، وفق توجيهات سموه على تحقيق الريادة والتميز في تقديم الخدمات للجمهور والتميز بين الأجهزة الشرطية في العالم.

تطوير منظومة العمل الأمني والشرطي

تقدم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، بالشكر والتقدير إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، لما يوليه سموه من دعم لفرق العمل الشرطية وحرصه على إمدادها بكافة المقومات التي تمكنها من أداء رسالتها على الوجه الأكمل، ما أسهم في تطوير منظومة العمل الأمني والشرطي في الإمارة. وأكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في توفير أفضل الخدمات الابتكارية والذكية والريادية، الهادفة إلى تعزيز أمن المجتمع والاستقرار ومكافحة الجريمة والوقاية منها.

قاعات

واطلع سموه على قاعات الملخص اليومي التي يتم توظيفها للمساهمة في خفض معدل الجرائم وتعزيز الأمن والأمان لأفراد المجتمع. وأثنى سموه على جهود قيادة شرطة دبي والقائمين على هذه المبادرات الريادية والتي تعزز مفاهيم العمل الشرطي والخدمات المقدمة للمجتمع، داعياً سموه إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتوجيهاتها الحكيمة.