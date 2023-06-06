حاكم الفجيرة يطلع على مبادرات «أوقاف دبي»

الفجيرة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصرالرميلة وفداً من مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، برئاسة عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة المؤسسة، يرافقه علي المطوع الأمين العام ونائبه خالد آل ثاني وعدد من مديري الوحدات التنظيمية في المؤسسة. ورحّب سموه بوفد المؤسسة، مشيداً بالجهود المتميزة والنجاحات التي حققتها «أوقاف دبي» على المستويين المحلي والإقليمي، لافتاً إلى دورها الإنساني في تعظيم عطاءات المجتمع الإماراتي واستثمارها الأمثل لتلبية احتياجات المجتمع المختلفة ورعاية القصّر. واطّلع سموّه خلال اللقاء على خطط عمل المؤسسة وأبرز المشروعات الوقفية والمبادرات الإنسانية التي تعمل «أوقاف دبي» على تنفيذها في المرحلة المقبلة، لدعم قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية ومساندة الشرائح الاجتماعية المختلفة.

وتم استعراض أهم المشروعات الوقفية للمؤسسة بما فيها وقف سقيا الماء ووقف رعاية النساء والأطفال والوقف الصحي للأبحاث الطبية وتم التطرق للمشروعات الوقفية المبتكرة التي نفذتها المؤسسة بما فيها مبادرة «خبز السبيل» و«صكوك الوقف» ووقف «المطورين العقاريين» وغيرها. وأعرب عيسى الغرير عن سعادته بهذه الزيارة التي تمثّل دعماً كبيراً للعمل الوقفي. حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.