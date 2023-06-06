الأربعاء 7 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

ولي عهد الفجيرة يؤكد أهمية تأهيل الطلبة لسوق العمل

محمد بن حمد لدى تكريم أحد الخريجين (وام)
7 يونيو 2023 01:02

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
حاكم الفجيرة يطلع على مبادرات «أوقاف دبي»
منال بنت محمد: ضخ الكوادر البشرية المؤهلة بمختلف التخصصات في سوق العمل

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور مؤسسات التعليم والتدريب المهني في صقل مهارات الطلبة، وتمكينهم من مواءمة متطلبات سوق العمل المتجددة في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا، واستثمار قدراتهم في دعم نمو القطاعات الحيوية في الدولة وركائز تنميتها المستدامة.
جاء ذلك خلال حضور سموّه حفل تخريج 95 طالباً من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بالفجيرة «دفعة الاستدامة 16» من مسارات النخبة والعام والمتقدم في مختلف التخصصات المهنيّة، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي. وأكد سموّه، حرص حكومة الفجيرة بدعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للعملية التعليمية بالإمارة ومتابعة مُخرجاتها، بما يتوافق مع توجّهات الدولة في مجال التعليم المهني والتكنولوجي.  وكرّم سموّه الخرّيجين، وهنّأهم وذويهم على اجتيازهم متطلبات التخرج بنجاح، كما شدّد سموّه على ضرورة الجِد والسعي المخلص في المرحلة الجامعية، والحرص على اكتساب مهارات معرفية جديدة.  وتخلل حفل التخريج الذي أُقيم في مسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، كلمة ألقاها عيسى المرزوقي، مدير ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بالدولة، أكّد فيها دور المعاهد المهنية والثانويات التطبيقية كصروحٍ تعليمية داعمة للإمارة، والدولة.

الفجيرة
سوق العمل
محمد بن حمد بن محمد الشرقي
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
محمد أبو شهاب خلال التصويت على أعضاء مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: نعمل من أجل عالم أكثر سلاماً وأمناً
اليوم 01:04
طرفا الأزمة في السودان يستأنفان محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار
عربي ودولي
طرفا الأزمة في السودان يستأنفان محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار
اليوم 01:04
جندي يمني مرابط في إحدى جبهات القتال ضد الحوثيين (من المصدر)
عربي ودولي
اليمن.. ضبط «حوثيين» خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية
اليوم 01:04
صورة بالقمر الصناعي تظهر دمار سد نوفا كاخوفكا (رويترز)
عربي ودولي
عمليات إجلاء واسعة بعد تفجير سد في أوكرانيا
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©