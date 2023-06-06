ولي عهد الفجيرة يؤكد أهمية تأهيل الطلبة لسوق العمل

الفجيرة (وام)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور مؤسسات التعليم والتدريب المهني في صقل مهارات الطلبة، وتمكينهم من مواءمة متطلبات سوق العمل المتجددة في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا، واستثمار قدراتهم في دعم نمو القطاعات الحيوية في الدولة وركائز تنميتها المستدامة.

جاء ذلك خلال حضور سموّه حفل تخريج 95 طالباً من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بالفجيرة «دفعة الاستدامة 16» من مسارات النخبة والعام والمتقدم في مختلف التخصصات المهنيّة، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي. وأكد سموّه، حرص حكومة الفجيرة بدعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للعملية التعليمية بالإمارة ومتابعة مُخرجاتها، بما يتوافق مع توجّهات الدولة في مجال التعليم المهني والتكنولوجي. وكرّم سموّه الخرّيجين، وهنّأهم وذويهم على اجتيازهم متطلبات التخرج بنجاح، كما شدّد سموّه على ضرورة الجِد والسعي المخلص في المرحلة الجامعية، والحرص على اكتساب مهارات معرفية جديدة. وتخلل حفل التخريج الذي أُقيم في مسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، كلمة ألقاها عيسى المرزوقي، مدير ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بالدولة، أكّد فيها دور المعاهد المهنية والثانويات التطبيقية كصروحٍ تعليمية داعمة للإمارة، والدولة.