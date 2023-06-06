أنشطة جديدة موجهة للشباب في عام الاستدامة

شروق عوض (دبي)

أكدت نور المهيري، عضو شبكة خبراء الاستدامة في عام الاستدامة، وخبيرة وأخصائية التغذية العلاجية، أن عام الاستدامة يعكف على إطلاق أنشطة جديدة موجهة لإشراك الشباب في فعاليات مختلفة، من شأنها زيادة الوعي، وتقديم التوجيه للمساعدة في تعزيز عادات مستدامة.

وعزت المهيري في تصريحات لـ «الاتحاد»، سبب حرص عام الاستدامة على استمرارية إشراك الشباب في خططه، إلى أهمية هذه الفئة في نشر المعلومة، وضمان تأثيرها في المجتمع، حيث بات الشباب يمثل القناة الأهم والأكثر قدرة على التأثير ونشر الوعي بالقضايا البيئية، والمشاركة في ابتكار حلول فعّالة لها، بما يخدم تحقيق أهداف الاستدامة.

وأشارت إلى مشاركة فريق عام الاستدامة وشبكة خبراء الاستدامة في عدة فعاليات موجهة للشباب مؤخراً، منها المشاركة بفعاليات «الطريق إلى COP28» التي أقيمت في مدينة إكسبو لتشجيع مشاركة الشباب في رحلة العمل المناخي، حيث تميزت بفتح المجال أمام شباب المدارس والجامعات في مناقشات جماعية مع الخبراء، والتعرف عن قرب على أهم المبادرات والبرامج الخاصة بالاستدامة.

وقالت: «إن رسالة «عام الاستدامة» هي «اليوم للغد»، ومن خلال الجهود والعمل الجماعي اليوم، نضمن مواصلة السير على خطى من قبلنا، وترك إرث من الاستدامة للأجيال القادمة من بعدنا، وعلى خطى أجدادنا».

هدر الغذاء

وحول أهم الأسباب من وراء هدر 3.27 مليون طن من الغذاء سنوياً في دولة الإمارات؟ أكدت عضو شبكة خبراء الاستدامة في عام الاستدامة وجود العديد من الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى هدر الطعام واستهلاكه بشكل مفرط، مما يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة على مجتمعنا واقتصادنا، منها عدم ضبط كمية الطعام المطلوبة، وهذا يؤدي إلى تناول كميات كبيرة من الطعام واستهلاك سعرات حرارية أكثر من اللازم، مما يتسبب في زيادة الوزن ومشكلات صحية أخرى.

وأشارت المهيري إلى أن إهدار الطعام يعني إهدار الموارد التي استخدمت في إنتاجه، مثل المياه والطاقة والعمالة، وهو ما يشكل ضغطاً على مواردنا الطبيعية، ويسهم في تدهور البيئة وظهور مشاكل متعددة، لافتة إلى أن مسألة انبعاث غازات الميثان التي تنتج عند التخلص من البقايا في مكبات النفايات، مما يؤدي إلى تعفنه وبالتالي انبعاث هذه الغازات المساهمة في تغير المناخ، كذلك يساهم الطعام المهدر في اجتثاث الأشجار وتدمير بيئة الكائنات الطبيعية مع زيادة الطلب على الأراضي لزراعة مزيد من الغذاء، بالإضافة إلى أن عملية نقل الطعام المهدور بحد ذاتها عملية مكلفة ومضرة بالبيئة.

حلول عملية

وحول أهم الحلول لإحداث تأثيرات إيجابية بشأن الحد من هدر الغذاء في المنزل أو مقر العمل؟ قالت: «هناك العديد من الطرق للحد من هدر الطعام، وأولها العودة إلى مبادئ ديننا الحنيف الذي يشجع على الحفاظ على النعمة وعدم الإسراف والتبذير، بالإضافة إلى العديد من الحلول العملية التي قد تساعد في الحد من إهدار الطعام وإحداث تغير إيجابي، كالتخطيط المسبق قبل الذهاب للتسوق وإعداد قائمة بالمتطلبات الأساسية، وهو ما ينعكس على التوفير المادي والتقليل من هدر الطعام، فمن خلال شراء ما نحتاجه فقط يمكننا تفادي وجوب التخلص من بقايا الطعام وتبسيط روتين تحضير الوجبات الغذائية».

التواصل الاجتماعي

وحول أهم المبادرات التي تم إطلاقها في عام الاستدامة بشأن الحد من هدر الغذاء؟ لفتت إلى قيام العام بإطلاق العديد من المبادرات مؤخراً، منها مبادرة خاصة بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث ارتكزت على تشجيع الجمهور على تبني نظام غذائي يحتوي على كمية أقل من اللحوم، بهدف التقليل من الأثر البيئي الناتج عن استهلاكها بكميات زائدة، بالإضافة إلى مبادرة مرتكزة على الاستدامة الموروثة، حيث تم تسليط الضوء على طرق الأجداد في استهلاك الغذاء وللموارد وإعادة تدوير بقايا المواد لتصنيع أشياء أخرى.

ممارسات مستدامة

قالت نور المهيري: «إن مسألة تبني الممارسات المستدامة في الأنظمة الغذائية، ستكون انطلاقة جيدة لصحة الفرد والأرض معاً، من خلال تقليل استهلاك اللحوم وشراء المنتجات المحلية وتقليل إهدار الطعام، مما يؤثر بشكل إيجابي على البيئة ودعم مصادر الغذاء المسؤول، بالإضافة إلى النظام الغذائي المستدام يعزز من سلامة الصحة النفسية والجسدية».وأشارت إلى أن الكثير من الناس يستهلك اللحوم بإفراط من دون وعي بالمخاطر الصحية والمناخية الناتجة عن هذا الاستهلاك، حيث دلت نتائج الدراسات العلمية عن الضرر الصحي والبيئي الذي يمكن أن يلحق بالبشرية وكوكب الأرض، بسبب كثرة استهلاك اللحوم وغيرها من المنتجات الحيوانية، من التغير المناخي إلى خسارة التنوع البيولوجي، كما يمكن لتقليل استهلاك اللحوم التأثير الكبير في مجال توفير الماء وخفض التلوث، مما يستدعي في نهاية المطاف البدء في اتخاذ قرارات صحية واعية، والبحث عن حلول ناجعة للحد من هذه المخاطر، من أجل العيش بطريقة صحية أكثر وملائمة للبيئة.