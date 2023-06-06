المندوس: نلتزم بدعم جهود معالجة تحديات التغير المناخي

أبوظبي (الاتحاد)



أكد الدكتور عبد الله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات الذي انتخب الأسبوع الماضي رئيساً جديداً للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التزام دولة الإمارات بدعم الجهود المبذولة لمعالجة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي والظواهر الطبيعية المتطرفة. وذلك لدى ترؤسه الدورة السابعة والسبعين لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي أقيمت في مدينة جنيف بسويسرا يومي 5 و6 يونيو 2023.

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المهمة المتعلقة بالمسائل العامة والقانونية والإجرائية والتنظيمية للمنظمة، وتنفيذ قرارات المؤتمر العالمي للأرصاد الجوية والمجلس التنفيذي بشأن الشؤون الفنية، ومستجدات الهيئات الفرعية للمجلس التنفيذي، وميزانية المنظمة للسنتين المقبلتين. كما تضمن جدول أعمال الاجتماع اعتماد مشاريع القرارات والوثائق التي أعدتها الأمانة العامة، والإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة المنظمة الدولية للأرصاد الجوية في دورتها الـ68، وجائزة أبحاث المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لعام 2023.

وتمثل هذه الدورة الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي الذي يترأسه الدكتور عبد الله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد ورئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، بصفته رئيساً للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لمدة أربع سنوات من 2023 حتى 2027.

وقال الدكتور عبد الله المندوس: «أجدد شكري لجميع أعضاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية على الثقة الغالية التي منحوني إياها لتولي رئاسة هذه المنظمة العالمية المرموقة التي تقوم بدور ريادي في توفير الخبرة اللازمة وتعزيز التعاون الدولي بين الأعضاء نحو تقديم واستخدام خدمات موثوقة وعالية الجودة في مجال الطقس والمناخ والخدمات البيئية ذات الصلة، بما يحقق الرفاهية لجميع المجتمعات حول العالم».

وأضاف «تدرك المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أهمية تعزيز قدرات الدول في مجال الأرصاد الجوية لضمان مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً لجميع سكان العالم، وهو هدف نسعى إلى تحقيقه بحلول عام 2027 في إطار مبادرة الأمم المتحدة للإنذار المبكر للجميع من خلال سد الفجوات القائمة بين الدول في مجال الأرصاد والتنبؤات الجوية».