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وزارة الدفاع تنظم حملة «اليوم للغد»

سعيد الشحي يتفقد منصة ضمن فعاليات الحملة(وام)
7 يونيو 2023 01:01

أبوظبي (وام)

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 تزامناً مع إعلان الدولة لعام 2023 عاماً لحماية البيئة واستدامة مواردها، انطلقت صباح أمس في مدينة زايد العسكرية مبادرة حملة «اليوم للغد» التي أطلقتها وزارة الدفاع متمثلة في قيادة سلاح الخدمات الطبية بهدف رفع مستوى الوعي حول الصحة البيئية والاستدامة، وذلك بحضور اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية، وبمشاركة عدد من الجهات العسكرية والمدنية بالدولة. تشتمل الحملة، التي تستمر حتى 9 يونيو الجاري، على عدد من الأنشطة المتنوعة من العارضين وعقد محاضرات تثقيفيّة وتوعويّة وتوزيع النشرات والكتيبات الصحية التي تسهم في التوعية حول كيفية حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية لتحقيق الاستفادة المثلى لها.

وزارة الدفاع
الاستدامة
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