"أميركية الشارقة" و"باي بيت" تطلقان صندوقاً للمنح الدراسية

وقعت الجامعة الأميركية في الشارقة و"باي يبت" - ثالث أكثر بورصة للعملات المشفرة زيارة في العالم - شراكة لتعزيز تبني العملات المشفرة.

وتقوم بورصة العملات المشفرة "باي بيت" بناءً على الاتفاقية بتقديم مساهمة مالية تبلغ مليون درهم لإنشاء صندوق للمنح الدراسية يدعم دراسة 20 طالبًا وطالبة وأبحاثهم الأكاديمية في مجالات التكنولوجيا المالية وتقنية البلوكشين في الجامعة الأميركية في الشارقة، حيث يستقيد طلبة علوم الكمبيوتر وهندسة الكمبيوتر من منحة "باي بيت" الدراسية مع بداية فصل خريف 2023.

وأعلنت "باي بيت" التزامها بدعم مبادرات على نطاق أوسع، بما في ذلك المساهمة بـ 100 ألف درهم إضافية لرعاية هاكاثون لمجتمع "البلوكشين" في الإمارات ، حيث من المقرر عقد أول هاكاثون "الجامعة الأميركية في الشارقة - باي بيت" بين الجامعات في كلية الهندسة بأميركية الشارقة في العام الدراسي 2023-2024.

وقالت الدكتورة سوزان مام، مديرة الجامعة الأميركية في الشارقة، " إن هذه الشراكة مع باي بايت سوف تمكن طلبتنا من الوصول إلى المعرفة التقنية التي تساعدهم على مواكبة كل ما هو جديد في قطاعي العملات المشفرة والبلوكشين وتعزيز مهاراتهم ودعم تعليمهم بدعم من منحة "باي بيت" الدراسية ونحن نحرص في جامعتنا على تخريج محترفين ومتعلمين مدى الحياة قادرين على إحداث فرق في عالم دائم التطور".

وقال بن تشو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "باي بيت" إن الأجيال الشابة هي المحرك الأول لثورة تقنية البلوكشين ودفعها إلى الأمام ويسعدنا أن ننشئ منحة "باي بيت" الدراسية في الجامعة الأميركية في الشارقة لدعم طلبتها الموهوبين وتزويدهم بالمهارات والمعارف الضرورية من أجل المستقبل كما نشكر الجامعة الأميركية في الشارقة، على فرص رفع الوعي بالعملات المشفرة ومشاركة المعارف المتعلقة بها مباشرة مع الطلبة.