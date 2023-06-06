الأربعاء 7 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

"أميركية الشارقة" و"باي بيت" تطلقان صندوقاً للمنح الدراسية

"أميركية الشارقة" و"باي بيت" تطلقان صندوقاً للمنح الدراسية
6 يونيو 2023 23:39

وقعت الجامعة الأميركية في الشارقة و"باي يبت" - ثالث أكثر بورصة للعملات المشفرة زيارة في العالم - شراكة لتعزيز تبني العملات المشفرة.

وتقوم بورصة العملات المشفرة "باي بيت" بناءً على الاتفاقية بتقديم مساهمة مالية تبلغ مليون درهم لإنشاء صندوق للمنح الدراسية يدعم دراسة 20 طالبًا وطالبة وأبحاثهم الأكاديمية في مجالات التكنولوجيا المالية وتقنية البلوكشين في الجامعة الأميركية في الشارقة، حيث يستقيد طلبة علوم الكمبيوتر وهندسة الكمبيوتر من منحة "باي بيت" الدراسية مع بداية فصل خريف 2023.

وأعلنت "باي بيت" التزامها بدعم مبادرات على نطاق أوسع، بما في ذلك المساهمة بـ 100 ألف درهم إضافية لرعاية هاكاثون لمجتمع "البلوكشين" في الإمارات ، حيث من المقرر عقد أول هاكاثون "الجامعة الأميركية في الشارقة - باي بيت" بين الجامعات في كلية الهندسة بأميركية الشارقة في العام الدراسي 2023-2024.

أخبار ذات صلة
«تنفيذي الشارقة» يعتمد ترقيات 711 من ضباط الشرطة
«مواهب بلا حدود» تتوّج بجائزة «الشارقة لدعم اللاجئين»

وقالت الدكتورة سوزان مام، مديرة الجامعة الأميركية في الشارقة، " إن هذه الشراكة مع باي بايت سوف تمكن طلبتنا من الوصول إلى المعرفة التقنية التي تساعدهم على مواكبة كل ما هو جديد في قطاعي العملات المشفرة والبلوكشين وتعزيز مهاراتهم ودعم تعليمهم بدعم من منحة "باي بيت" الدراسية ونحن نحرص في جامعتنا على تخريج محترفين ومتعلمين مدى الحياة قادرين على إحداث فرق في عالم دائم التطور".

وقال بن تشو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "باي بيت" إن الأجيال الشابة هي المحرك الأول لثورة تقنية البلوكشين ودفعها إلى الأمام ويسعدنا أن ننشئ منحة "باي بيت" الدراسية في الجامعة الأميركية في الشارقة لدعم طلبتها الموهوبين وتزويدهم بالمهارات والمعارف الضرورية من أجل المستقبل كما نشكر الجامعة الأميركية في الشارقة، على فرص رفع الوعي بالعملات المشفرة ومشاركة المعارف المتعلقة بها مباشرة مع الطلبة.

 

المصدر: وام
أميركية الشارقة
الشارقة
العملات المشفرة
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
محمد أبو شهاب خلال التصويت على أعضاء مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: نعمل من أجل عالم أكثر سلاماً وأمناً
اليوم 01:04
طرفا الأزمة في السودان يستأنفان محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار
عربي ودولي
طرفا الأزمة في السودان يستأنفان محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار
اليوم 01:04
جندي يمني مرابط في إحدى جبهات القتال ضد الحوثيين (من المصدر)
عربي ودولي
اليمن.. ضبط «حوثيين» خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية
اليوم 01:04
صورة بالقمر الصناعي تظهر دمار سد نوفا كاخوفكا (رويترز)
عربي ودولي
عمليات إجلاء واسعة بعد تفجير سد في أوكرانيا
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©