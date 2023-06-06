«الأرصاد»: لا تأثير على الدولة جراء الحالة المدارية في بحر العرب

إبراهيم سليم (أبوظبي)

كشف تقرير للمركز الوطني للأرصاد حول الحالة المدارية بحر العرب «بيبارجوي»، أنه لا يوجد أي تأثير على الدولة خلال الأيام الخمسة المقبلة، والوضع الحالي عبارة عن منخفض مداري يتمركز جنوب بحر العرب عند خط عرض 11.9 شمالاً وخط طول 66.00 وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 60 إلى 90 كم/الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

ومن خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الاقليمي من المتوقع تعمق العاصفة المدارية إلى إعصار من الدرجة الأولى خلال الـ 48 ساعة القادمة ويكون مساره باتجاه الشمال في بحر العرب، حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز 90 -120 كم/س وسرعة تحرك العاصفة 12 كم/س.

وأكد المركز عدم وجود أي تأثير على الدولة خلال الخمسة أيام القادمة، موضحا أنه يتابع الوضع على مدار الساعة ومستمر بموافاتكم بآخر المستجدات. وناشد المركز الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الإشاعات.