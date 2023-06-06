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الإمارات

«كيوليس» العالمية توقع على «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً»

«كيوليس» العالمية توقع على «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً»
7 يونيو 2023 01:01

دبي (وام)

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وقعت «كيوليس» - الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات النقل العام - على مبادرة «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً» التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة وذلك تماشياً مع التزام الشركة بدعم أجندة العمل المناخي لدولة الإمارات ومبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وجاء توقيع التعهد ضمن النسخة العاشرة من سلسلة اجتماعات «الحوار الوطني حول الطموح المناخي»، التي عقدت تحت رعاية معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وذلك قبيل استضافة الإمارات اجتماعات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «COP28» في نوفمبر المقبل.
ووقعت شركة «كيوليس» على تعهد الشركات المسؤولة مناخياً تماشيًا مع التزامها المستمر في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات من حيث الوصول إلى الحياد المناخي كما تؤكد «كيوليس» من خلال توقيع هذا التعهد التزامها بالاستدامة كإحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها حيث تستكمل سعيها الدائم لتحقيق كفاءة الطاقة من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية.
يذكر أن اجتماعات «الحوار الوطني للطموح المناخي» تقدم منصة لا مثيل لها للتجمعات الخاصة بقطاع التصنيع بما يتماشى مع أهداف المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 كمحرك وطني يهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية.
وقال تيبو بيلات، مدير إدارة الإعداد والتجهيز لدى كيوليس، الذي قام بتوقيع التعهد نيابة عن الشركة «انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية تؤكد شركة كيوليس التزامها التام بدعم الخطوات الكبيرة التي تتخذها دولة الإمارات في إطار الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي» معرباً عن هدف «كيوليس» الراسخ بأن النقل المستدام أمر محوري لتشكيل مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

النقل العام
وزارة التغير المناخي
الإمارات
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