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«دو» تطلق برنامج «بودكاستدامة» عربياً خاصاً بقضايا الاستدامة

«دو» تطلق برنامج «بودكاستدامة» عربياً خاصاً بقضايا الاستدامة
7 يونيو 2023 01:01

دبي (وام)

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أطلقت شركة «دو»، أمس «بودكاستدامة» أول برنامج «بودكاست» باللغة العربية خاصاً بموضوعات وممارسات الاستدامة.
وستتناول سلسلة «البودكاست» التي يستضيفها أبو بكر التوم، الباحث المتخصص في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، العديد من المناقشات والحوارات البنّاءة في مجال الاستدامة، بمشاركة متحدثين وضيوف خبراء في هذا المجال. وتتمحور أهداف برنامج «البودكاست» الجديد من دو حول تسليط الضوء على القضايا الملحة للاستدامة، وتعزيز الوعي والمعرفة حول ممارسات وموضوعات الاستدامة باللغة العربية.
وقال عادل الريّس، مدير إدارة تنفيذي - الاتصال المؤسسي والبروتوكول في «دو»: «نفخر بتقديم سلسلة (البودكاست) الجديدة الخاصة بقضايا الاستدامة باللغة العربية والتي تُعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بما ينسجم مع التزامنا الراسخ وتعهداتنا بتعزيز ممارسات الاستدامة وزيادة الوعي المجتمعي حول سُبُل تعزيز التنمية المستدامة. ونتطلع من خلال هذه السلسة إلى توسيع نطاق المحتوى العربي الخاص بقضايا الاستدامة في عالمنا العربي وتعزيز مشاركة الجمهور في محادثات هادفة تساهم في دفع التحول الإيجابي في مجتمعنا».
وسيغطي الموسم الأول من «بودكاستدامة» مجموعة واسعة من القضايا والموضوعات حول ممارسات الاستدامة في مختلف القطاعات مثل أساسيات الاستدامة، وتفنيد الأساطير المرتبطة بتغير المناخ، وتسليط الضوء على أهمية مبادرات التطوع والمشاركة المجتمعية والمنظمات غير الحكومية في تعزيز التنمية المستدامة. وسيناقش مجموعة من الخبراء والضيوف أيضاً التحديات والفرص في مجال إعادة التدوير، وأهمية إعداد تقارير شفافة لقياس مستوى التقدم على صعيد ممارسات الاستدامة. بالإضافة إلى ذلك، ستتناول المناقشات التركيز على سلوكيات المستهلكين ومعدل الطلب على المنتجات المستدامة، ودور وسائل الإعلام في زيادة الوعي العام حول قضايا الاستدامة.

بودكاست
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