«طرق دبي» تعرض مبادراتها في التنقل المستدام

دبي (وام)

شاركت هيئة الطرق والمواصلات بدبي في الدورة الـ 64 للقمة العالمية للاتحاد العالمي للمواصلات العامة «UITP»، التي أقيمت في مدينة برشلونة الإسبانية بمشاركة 1900 عضو من أكثر من 100 دولة، و300 متحدث، وعقدت خلالها 85 جلسة حوارية، ناقشت أحدث الأفكار والرؤى حول التنقل الحضري والمستدام، وأقيم على هامش القمة، معرض المواصلات العامة على مساحة 40 ألف متر مربع، بمشاركة 335 شركة متخصّصة، استقطب أكثر من 15 ألف زائر، وشاركت هيئة الطرق والمواصلات، بجناح مميز، عرضت فيه أحدث مشاريعها ومبادراتها في مجال المواصلات العامة المستدامة، والتنقل ذاتي القيادة، وتقديم خدماتها عبر التقنيات الذكية.

وتعد القمة، التي تعقد مرة كل عامين، تجمعاً عالمياً للمتخصصين في مجال المواصلات، وحركة التنقل على مستوى العالم، يجري خلاله مناقشة وعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات البنية التحتية، وأنظمة التقنيات المختلفة في الذكاء الاصطناعي والاستدامة، وقد عقدت القمة هذا العام تحت شعار «النقل العام.. الضوء الساطع للمدينة»، مركزة على أهمية توفير تنقل سهل وآمن من خلال شبكات النقل المتكاملة.

وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الرئيسة لافتتاح القمة، التزام دبي بتعزيز التنقل المستدام والمبتكر في جميع وسائط النقل العام والتنقل المشترك. وقال معاليه: إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، تركز على أن يتسم عمل الحكومة بالمرونة واستشراف المستقبل، ومواكبة المتغيرات المتسارعة التي يعيشها العالم، والعمل دائماً على وضع الحلول المستقبلية للتحديات بكل أنواعها.