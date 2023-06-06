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الإمارات

انطلاق النسخة السادسة من سلسلة ابتكارات الأمن السيبراني

جانب من فعاليات النسخة السادسة لسلسلة ابتكارات الأمن السيبراني التي انطلقت في دبي أمس (وام)
7 يونيو 2023 01:01

دبي (وام)

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انطلقت فعاليات النسخة السادسة من سلسلة ابتكارات الأمن السيبراني في دبي، أمس، وتستمر غداً بهدف تقديم منصة قيمة للمشاركين لاستكشاف ثغرات الأمن السيبراني التي تواجه الحكومات والمؤسسات والشركات ومناقشة التدابير الاحترازية للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالتحول الرقمي من خلال تعزيز التعاون ودعم سبل الابتكار المستمر في مجال الأمن السيبراني.
وناقش الحدث الذي نظمته «ماركت سوليوشنز» للفعاليات بالشراكة مع مجلس الأمن السيبراني في الدولة، وبدعم من مركز دبي للأمن الإلكتروني.. موضوع «استكشاف أمن الأجيال القادمة للعصر الرقمي»، والتحديات والفرص المتطورة في القطاع بمشاركة خبراء الأمن السيبراني.
وقال الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: إن مستقبل الأمن السيبراني يكمن في القدرة على فهم ومواجهة التهديدات المتطورة والتطورات التكنولوجية لخلق بيئة سيبرانية متطورة وآمنة.
وأضاف، أنه في عام 2022، تجاوزت تكلفة الجرائم السيبرانية العالمية 6 تريليونات دولار لتتضاعف خلال خمس سنوات، ومن المتوقع أن تتجاوز الأضرار الناجمة عن جرائم الإنترنت 10.5 تريليون دولار على الصعيد العالمي بحلول عام 2023. فيما زادت هجمات الفدية بنسبة 311% خلال العام الماضي، مما يبرز التطور المتزايد للمهاجمين، مشيراً إلى أن حوالي 95% من اختراقات أمن المعلومات نتيجة أخطاء بشرية، مما يؤكد أهمية توعية الموظفين وتدريبهم.
من جانبها، قالت عائشة المرزوقي رئيس قسم التصاريح بمركز دبي للأمن الإلكتروني: إن المركز يعمل على حماية الجهات الحكومية، بالإضافة إلى حماية الأمن السيبراني للمؤسسات في إمارة دبي بشكل عام، ومن خلال المشاركة في سلسلة ابتكارات الأمن السيبراني نحرص علي إرسال رسائل محددة للجمهور للتوعية بأهمية الالتزام بإجراءات وتأمين أجهزتهم المحمولة عن طريق برامج حماية، مشيرة إلى جهود عدة مع الجهات الحكومية لمواجهة التحديات عن طريق نظام أمن المعلومات والتدقيق على الجهات الحكومية للالتزام بالحماية الإلكترونية ومتابعة التراخيص والتصاريح للجهات التي تعمل مع الحكومة.
سلسلة ابتكارات الأمن السيبراني
قالت المهندسة الإماراتية مديحة سالم الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «ماركت سوليوشنز»: إن سلسلة ابتكارات الأمن السيبراني تجمع للمرة السادسة على التوالي الخبراء الرائدين والمسؤولين الحكوميين والمحترفين في مجال الأمن السيبراني لمناقشة أحدث الاتجاهات والاستراتيجيات في مجال أمن المعلومات. من أجل المساهمة في تشكيل مستقبل الدفاع السيبراني في العصر الرقمي بشكل أفضل. وشهد اليوم الأول جلسات حوارية عدة، أبرزها جلسة «من السياسات إلى الشهادات إلى التنسيق»، فيما قدم بيجو حميد رئيس عمليات البنية التحتية للتكنولوجيا في مطارات دبي، كلمة رئيسية حول أفضل الممارسات لتطوير استراتيجية أمن شاملة، فيما ركز سونغ هايبين رئيس الأمن المعلوماتي في «هواوي كلاود أوروبا»، على إعادة تعريف إدارة أمن السحابة في العصر الرقمي.

الأمن السيبراني
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