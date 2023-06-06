شرطة أبوظبي تناقش «الأمن الإلكتروني» للأسرة

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي وإدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في القيادة العامة لشرطة أبوظبي مجلساً توعوياً، بعنوان: «الأمن والسلامة الإلكترونية.. مسؤولية مجتمعية»، وذلك في روضة الأمل بمنطقة الشهامة في إمارة أبوظبي، بحضور عدد كبير من أولياء الأمور والكادر التعليمي وتلاميذ الروضة. وشهدت الجلسة تفاعلاً كبيراً من الأطفال وأسرهم والكادر التعليمي حول الطرق الآمنة للتعامل مع البرامج والألعاب الإلكترونية واتخاذ الإجراءات السليمة التي تضمن أمنهم وسلامتهم عند التعامل مع شبكة الإنترنت.