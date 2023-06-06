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الإمارات

«الأمن السيبراني» يستعرض في جيتكس أفريقيا تجربة الإمارات

«الأمن السيبراني» يستعرض في جيتكس أفريقيا تجربة الإمارات
7 يونيو 2023 01:01

مراكش (وام)

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استعرض مجلس الأمن السيبراني خلال مشاركته في فعاليات معرض جيتكس أفريقيا 2023 الذي عقد في مدينة مراكش بالمغرب تجربة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي الآمن والتصدي للهجمات والتحديات السيبرانية المحتملة وفق منظومة رقمية فائقة التطور تعتمد على التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي. 
وأكد الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات على أهمية بناء استراتيجية أمن سيبراني فعّالة لتأمين الدول وتضمين المرونة الإلكترونية في استراتيجية الأمن القومي، مشيراً إلى أن جيتكس أفريقيا في دورته الأولى مثل منصة عالمية مهمة قادرة على استشراف المستقبل ودفع الجهود نحو تبني التكنولوجيا في مختلف المجالات بما يعزز جودة الحياة في المجتمعات.

الأمن السيبراني
الإمارات
مجلس الأمن السيبراني
جيتكس
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