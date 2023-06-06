تعاون بين «الحبل السري» و«العلوم الحيوية» في الطب التجديدي

ِدبي (وام)

أعلن مركز دم الحبل السري، «سيل سيف»، التابع لهيئة الصحة بدبي تعاونه مع مركز العلوم الحيوية في الإمارة لتقديم باقة متنوعة من خدمات الطب التجديدي التي تعتمد على أحدث التقنيات في مجال الخلايا الجذعية وتتسق مع مبادئ ممارسات التصنيع الجيدة «GMP»، وذلك للمرة الأولى في الإمارات.

ومن شأن هذا التعاون أن يعزز من تطور نهج الرعاية الصحية المتوفرة في الدولة ويضع الإمارات في صدارة الدول التي تشهد تطوراً في هذا القطاع سريعاً وعالمياً.

ويركز كل من مركز «سيل سيف» ومركز العلوم الحيوية على تطوير تقنيات علاجية تمكن الجسد من تجديد وإصلاح واستبدال الخلايا والأعضاء المريضة أو التالفة أو المترهلة بإعادة الوظائف الخلوية اعتماداً على الصفات الفريدة للحبل السري والخلايا الجذعية للمشيمة على تجديد نفسها لتعيد هذه الخلايا إنتاج أنماط مختلفة من الأنسجة والخلايا المتخصصة التي يمكن استعمالها لتجديد خلايا وأنسجة الجسم مما يخلق فرصاً لعلاج المشكلات الصحية المرتبطة بالعمر والإصابات الرضحية والعديد من الأمراض الأخرى التي شكلت سابقاً تحديات كبيرة.

وقالت سارة الحج علي الرئيسة التنفيذية مركز «سيل سيف أريبيا»: ستطور شراكتنا مع مركز العلوم الحيوية من خدماتنا التي نقدمها من فترة طويلة حيث لدينا في المركز ما يربو على 17 عاماً من الخبرة في مجال الخلايا الجذعية وتخزين الخلايا الجذعية، فعندما افتتح مركزنا في عام 2006 كنا أول مرفق خاص للخلايا الجذعية في المنطقة.

خبرة

وسيقوم كل من مركز «سيل سيف أرايبيا» ومركز العلوم الحيوية اعتماداً على خبرة كليهما في مجال الخلايا الجذعية بالعمل معاً على طرح علاجات للأمراض المستعصية ولاستعادة الأداء السليم للأعضاء والأنسجة التي تضررت بسبب الشيخوخة أو الصدمات أو الأسباب المختلفة الأخرى.

ويفتح العلاج بهذه التقنيات المعروفة بالطب التجديدي بارقة من الأمل أمام قطاعات عريضة من المرضى ممن لم تستطع الأساليب العلاجية التقليدية شفاءهم وهم في الأغلب من يعانون شيخوخة الجلد وتساقط الشعر والانقطاع المبكر للطمث وضعف الانتصاب والمشكلات المرتبطة بالأداء العام للجسد.