«الإمارات للتعليم المدرسي» تتوج الفائزين في مهرجان «طلبة الإمارات للفنون الإبداعية»

دبي (وام)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عن الفائزين في مهرجان طلبة الإمارات للفنون الإبداعية 2023، الذين بلغ عددهم أكثر من 100 طالب وفريق من المدارس الحكومية على مستوى الدولة. جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته المؤسسة في ندوة الثقافة والعلوم بدبي، بحضور محمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع جودة الحياة الطلابية، وحصة رشيد، المدير التنفيذي لقطاع التطوير المدرسي بالإنابة، وبلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، ونخبة من الفنانين والمبدعين الإماراتيين والعرب.

وشهد المهرجان في نسخته الأولى مشاركات من 3700 طالب وطالبة من 390 مدرسة حكومية على مستوى الدولة وتضمن 668 عملاً إبداعياً مستلهماً من روح الثقافة الإماراتية و150 فرقة مسرحية و69 فرقة كورالا، و449 طالباً وطالبة شاركوا في مجال الفنون البصرية.

وأكّد محمد الهاشمي حرص مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، على رعاية الطلبة أصحاب المواهب الإبداعية، وتوفير بيئة مدرسية جاذبة وداعمة لهم أكاديمياً ومهارياً، وذلك عبر تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى اكتشاف مواهب الطلبة ورعايتها عبر مختلف الأنشطة الصفية واللاصفية، وتشجيعهم على مواصلة وممارسة هواياتهم.

وقال: إن مهرجان طلبة الإمارات للفنون الإبداعية يأتي في إطار خطط المؤسسة الرامية إلى تنمية مواهب الطلبة وصقلها عبر المشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات الإبداعية.

وأكد أن المهرجان يعتبر منصة حاضنة للطلبة الموهوبين، حيث تتيح لهم تقديم أعمالهم الفنية والثقافية الإبداعية من خلال العروض والمعارض والمسابقات والتحديات الفنية التخصصية.

وأضاف: إن المهرجان يعتبر فرصة لتعزيز الممارسات الفنية الإبداعية والابتكارية لدى الطلبة الموهوبين، كما أنه فرصة لهم للتواصل مع الخبراء والمختصين المحليين والدوليين في مجالات إبداعاتهم المختلفة والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم، بما يدعمهم مستقبلاً في تنمية مهاراتهم.

أصحاب الهمم

في فئة أصحاب الهمم، فاز بجائزة أفضل أداء فني الطلاب حمود محمد المنصوري (مدرسة الظنة - حلقة أولى)، وعائشة الشحي (مدرسة أم عمار - حلقة أولى)، وروضة بنت عبدالله علي الشحي (مدرسة المطاف للتعليم الأساسي - حلقة ثانية)، وعبدالرحمن سعيد (مدرسة أم عمار- حلقة أولى)، وعائشة سيف المنصوري (مدرسة الظنة - حلقة أولى)، ومريم صالح العريمي (مدرسة المواهب - حلقة ثانية)، وفاطمة الهاشمي (مدرسة عائشة بنت أبوبكر - حلقة ثالثة).

وفي جائزة أفضل أداء فني لفرقة كورال (حلقة الأولى)، جاءت بالمركز الأول مدرسة البطين.. أما بالحلقة الثالثة، ففازت مدرسة عائشة بنت أبي بكر، بالمركز الأول، ومدرسة الرؤية بالمركز الثاني.. كما نالت مدرسة المزدلفة جائزة أفضل زي لفرقة الكورال، والمعلمة منى محمد جلال إبراهيم (مدرسة الطموح حلقة ثانية) جائزة أفضل قائد لفرقة الكورال، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفرق الكورال (على أداء طالب من أصحاب الهمم للعزف على البيانو) للطالب راشد أحمد عبدالله الجنيبي، من مدرسة السلامات (حلقة ثانية).