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الإمارات

تعاون بين «الحبل السري» و«العلوم الحيوية» في الطب التجديدي

تعاون بين «الحبل السري» و«العلوم الحيوية» في الطب التجديدي
6 يونيو 2023 23:21

أعلن مركز دم الحبل السري "سيل سيف" التابع لهيئة الصحة بدبي عن تعاونه مع مركز العلوم الحيوية في الإمارة لتقديم باقة متنوعة من خدمات الطب التجديدي التي تعتمد على أحدث التقنيات في مجال الخلايا الجذعية وتتسق مع مبادئ ممارسات التصنيع الجيدة " GMP" وذلك للمرة الأولى في الإمارات.

ومن شأن هذا التعاون أن يعزز من تطور نهج الرعاية الصحية المتوفرة في الدولة ويضع الإمارات في صدارة الدول التي تشهد تطوراً في هذا القطاع سريع التطور عالمياً.

ويركز كل من مركز "سيل سيف" ومركز العلوم الحيوية على تطوير تقنيات علاجية تمكن الجسد من تجديد وإصلاح واستبدال الخلايا والأعضاء المريضة أو التالفة أو المترهلة بإعادة الوظائف الخلوية اعتماداً على الصفات الفريدة للحبل السري والخلايا الجذعية للمشيمة على تجديد نفسها لتعيد هذه الخلايا إنتاج أنماطاً مختلفة من الأنسجة والخلايا المتخصصة التي يمكن استعمالها لتجديد خلايا وأنسجة الجسم مما يخلق فرصاً لعلاج المشكلات الصحية المرتبطة بالعمر والإصابات الرضحية والعديد من الأمراض الأخرى التي شكلت سابقاً تحديات كبيرة.

 

المصدر: وام
هيئة الصحة بدبي
الخلايا الجذعية
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