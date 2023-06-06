توصية بأهمية العلاج الطبيعي التكاملي للمرضى

دبي (وام)

أوصى المؤتمر العالمي للعلاج الطبيعي - الذي أُقيم تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، في ختام فعالياته التي استمرت ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي - بضرورة تطبيق التوجه إلى العلاج التكاملي على المرضى، بحيث يشمل الناحية الجسدية والنفسية والاجتماعية.

واستعرض المؤتمر - الذي شهد مشاركة واسعة من الخبراء والمختصين بمجال العلاج الطبيعي من أنحاء العالم كافة - العوامل المؤثرة على الألم والتدخلات والإدارة الذاتية للألم، ودور الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة لدعم التدخلات العلاجية في مجال العلاج الطبيعي، سواء من ناحية التشخيص أو المشاكل الصحية أو دعم المرضى من خلال العلاج الذاتي.

وتضمنت فعاليات المؤتمر تقديم أربع جوائز هي جائزة «ميلدريد ايلسون» وجائزة الخدمات الدولية وجائزة الخدمات الإنسانية وجائزة الريادة في إعادة التأهيل والتي فاز خبراء ومختصون قدموا خدمات ساهمت في تطوير العلاج الطبيعي وعلاج المرضى.