الأربعاء 7 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

توصية بأهمية العلاج الطبيعي التكاملي للمرضى

المؤتمر العالمي للعلاج الطبيعي يوصي بأهمية العلاج التكاملي للمرضى (من المصدر)
7 يونيو 2023 01:01

دبي (وام) 

أخبار ذات صلة
خبراء دوليون في المؤتمر العالمي للعلاج الطبيعي: 107 ملايين مصاب بآلام الهيكل العظمي العضلي في العالم
متحدثون في مؤتمر عالمي بدبي: الإمارات نموذج متقدم في خدمات «العلاج الطبيعي»

أوصى المؤتمر العالمي للعلاج الطبيعي - الذي أُقيم تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، في ختام فعالياته التي استمرت ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي - بضرورة تطبيق التوجه إلى العلاج التكاملي على المرضى، بحيث يشمل الناحية الجسدية والنفسية والاجتماعية.
واستعرض المؤتمر - الذي شهد مشاركة واسعة من الخبراء والمختصين بمجال العلاج الطبيعي من أنحاء العالم كافة - العوامل المؤثرة على الألم والتدخلات والإدارة الذاتية للألم، ودور الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة لدعم التدخلات العلاجية في مجال العلاج الطبيعي، سواء من ناحية التشخيص أو المشاكل الصحية أو دعم المرضى من خلال العلاج الذاتي.
وتضمنت فعاليات المؤتمر تقديم أربع جوائز هي جائزة «ميلدريد ايلسون» وجائزة الخدمات الدولية وجائزة الخدمات الإنسانية وجائزة الريادة في إعادة التأهيل والتي فاز خبراء ومختصون قدموا خدمات ساهمت في تطوير العلاج الطبيعي وعلاج المرضى.

العلاج الطبيعي
جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
محمد أبو شهاب خلال التصويت على أعضاء مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: نعمل من أجل عالم أكثر سلاماً وأمناً
اليوم 01:04
طرفا الأزمة في السودان يستأنفان محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار
عربي ودولي
طرفا الأزمة في السودان يستأنفان محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار
اليوم 01:04
جندي يمني مرابط في إحدى جبهات القتال ضد الحوثيين (من المصدر)
عربي ودولي
اليمن.. ضبط «حوثيين» خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية
اليوم 01:04
صورة بالقمر الصناعي تظهر دمار سد نوفا كاخوفكا (رويترز)
عربي ودولي
عمليات إجلاء واسعة بعد تفجير سد في أوكرانيا
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©