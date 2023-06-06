«الإمارات للأمراض الجلدية» توعي بمرض التهاب الغدد

دبي (وام)

أعلنت جمعية الإمارات للأمراض الجلدية عن شراكة مهمة مع «نوفارتس» العالمية المتخصصة في مجال الأدوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بمرض التهاب الغدد العرقية القيحي في دولة الإمارات وتمكين مقدمي الرعاية الصحية وواضعي السياسات من دعم المرضى المصابين بهذا المرض المستعصي.

ويعتبر التهاب الغدد العرقية القيحي أحد أمراض التهاب الجلد المزمنة الذي يسبب ظهوراً متكرراً لكتل مؤلمة تحت الجلد تشبه الدمامل، حيث يصيب هذا المرض شخصاً واحداً من كل 100 شخص حول العالم.

وأعربت الدكتورة منى المراوي رئيسة جمعية الإمارات للأمراض الجلدية عن سعادتها بهذا التعاون المشترك مع «نوفارتس»، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة ستوحد الجهود وتجمع خبرات وموارد كلا الطرفين من أجل تلبية احتياجات مرضى التهاب الغدد العرقية القيحي في الإمارات.