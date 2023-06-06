الأربعاء 7 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الإمارات للأمراض الجلدية» توعي بمرض التهاب الغدد

«الإمارات للأمراض الجلدية» توعي بمرض التهاب الغدد
7 يونيو 2023 01:01

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: نعمل من أجل عالم أكثر سلاماً وأمناً
رواد أعمال مواطنون يطلقون تطبيقات إماراتية «مبتكرة»

 أعلنت جمعية الإمارات للأمراض الجلدية عن شراكة مهمة مع «نوفارتس» العالمية المتخصصة في مجال الأدوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بمرض التهاب الغدد العرقية القيحي في دولة الإمارات وتمكين مقدمي الرعاية الصحية وواضعي السياسات من دعم المرضى المصابين بهذا المرض المستعصي.
ويعتبر التهاب الغدد العرقية القيحي أحد أمراض التهاب الجلد المزمنة الذي يسبب ظهوراً متكرراً لكتل مؤلمة تحت الجلد تشبه الدمامل، حيث يصيب هذا المرض شخصاً واحداً من كل 100 شخص حول العالم.
وأعربت الدكتورة منى المراوي رئيسة جمعية الإمارات للأمراض الجلدية عن سعادتها بهذا التعاون المشترك مع «نوفارتس»، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة ستوحد الجهود وتجمع خبرات وموارد كلا الطرفين من أجل تلبية احتياجات مرضى التهاب الغدد العرقية القيحي في الإمارات.

الأمراض الجلدية
الإمارات
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
محمد أبو شهاب خلال التصويت على أعضاء مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: نعمل من أجل عالم أكثر سلاماً وأمناً
اليوم 01:04
طرفا الأزمة في السودان يستأنفان محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار
عربي ودولي
طرفا الأزمة في السودان يستأنفان محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار
اليوم 01:04
جندي يمني مرابط في إحدى جبهات القتال ضد الحوثيين (من المصدر)
عربي ودولي
اليمن.. ضبط «حوثيين» خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية
اليوم 01:04
صورة بالقمر الصناعي تظهر دمار سد نوفا كاخوفكا (رويترز)
عربي ودولي
عمليات إجلاء واسعة بعد تفجير سد في أوكرانيا
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©