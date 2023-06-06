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الإمارات

تشكيل لجان التصحيح المركزي لامتحانات نهاية العام

طلبة يؤدون الامتحان ( أرشيفية)
7 يونيو 2023 01:01

دينا جوني (دبي)

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انتهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي من تشكيل لجان التصحيح المركزي أو «الكنترول» في مختلف مناطق الدولة، استعداداً لانطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023، في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم.
ولجان «الكنترول» هي المعنية بتصحيح اختبارات صفوف الثاني عشر الكتابية والتي حددتها مؤسسة الإمارات للتعليم بسبع مواد، وهي: اللغتان الإنجليزية والعربية، والرياضيات، والرياضيات التطبيقية، والعلوم، والعلوم التطبيقية، والفيزياء.
ويبدأ عمل اللجان اليوم الأربعاء، والذي يؤدي فيه طلبة «الثاني عشر» في مسارات العام والمتقدّم والنخبة اختبار مادة الفيزياء، فيما يؤدي طلبة المسار التطبيقي اختبار العلوم التطبيقية. وكانت وجّهت مؤسسة الإمارات للتعليم الإدارات المدرسية بتشكيل ثلاث لجان لإدارة ومتابعة تأدية الامتحانات، أبرزها تشكيل لجنة لإدارة الامتحانات برئاسة مدير المدرسة، وتتحمل كافة المسؤوليات الإدارية والفنية التي تضمن سير أعمال الامتحانات في المدرسة بصورة سليمة ومنظّمة، وتشكيل لجان الملاحظة والمراقبة في القاعات الامتحانية، وتشكيل لجنة محددة لطباعة تذكرة الامتحان الإلكترونية برئاسة مدير المدرسة، وتتحمل المسؤولية في حال تسريب أي تذكرة امتحانية.
إجراءات منظمة
وضعت المؤسسة عدداً من الإجراءات المنظّمة لامتحانات نهاية العام، منها حظر تداول تذكرة الامتحان الإلكترونية الخاصة بالطلبة بين أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية أو مع الطلبة وأولياء أمورهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وإعداد كشف الحضور للامتحان في كل قاعة، وكشف تسليم الأوراق الامتحانية يوقع عليه الطالب بعد تسليم الامتحان الإلكتروني والورقي مع تحديد زمن التسليم، وحصر الطلبة المواطنين الموجودين خارج الدولة لأعذار رسمية، وكذلك حصر الطلبة المتغيّبين بعذر مقبول، وتوثيق الأعذار الخاصة بهم، وإخطارهم بمواعيد الامتحانات التعويضية، وتطبيق لائحة السلوك في حال ارتكاب الطالب مخالفة امتحانية، واتخاذ الإجراء المناسب، بحسب الدرجة.

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
وزارة التربية والتعليم
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