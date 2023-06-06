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جامعة أبوظبي في المرتبة الـ 14 عالمياً للطلاب الدوليين

جامعة أبوظبي في المرتبة الـ 14 عالمياً للطلاب الدوليين
7 يونيو 2023 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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 أضافت جامعة أبوظبي إنجازاً جديداً آخر إلى سجلها الحافل، بحصدها المرتبة الـ 14 عالمياً في قائمة الجامعات الـ «أعلى نسبة في طلبتها الدوليين»، وذلك وفق تصنيف «التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية» المرموق، بينما احتلت المركز الثاني على مستوى دولة الإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يأتي تصنيف جامعة أبوظبي ضمن أفضل 200 جامعة عالمية تمتلك أعلى نسبة من الطلبة الدوليين، بعد تسجيلها نسبة عالية بلغت 59.6%، وذلك في إنجاز جديد يعزز مكانة الجامعة الرائدة في دولة الإمارات والمنطقة، ويُتوج جهودها وتفانيها لخدمة مجتمع طلابي متنوع وشامل. كما يجسد هذا الإنجاز قدرة الجامعة على استقطاب الطلبة من مختلف الثقافات حول العالم، ويعكس التزامها العالمي بتبني أعلى المعايير الدولية في برامجها الأكاديمية المتنوعة وتجارب طلبتها الذين ينحدرون من نحو 100 جنسية.  وأشار تصنيف «التايمز» للتعليم العالي للجامعات العالمية إلى الدول الست التي ضمت أفضل 20 جامعة حققت أعلى نسبة في أعداد طلبتها الدوليين، وهي دولة الإمارات والمملكة المتحدة وأيرلندا وألمانيا وسويسرا وأستراليا. وتكريماً لالتزامها الراسخ بالاستدامة وإنجازاتها في هذا المجال، دخلت جامعة أبوظبي للمرة الأولى تصنيف الجامعات الأكثر تأثيراً وفق تصنيف «التايمز» للتعليم العالي للجامعات - فئة الاستدامة، وذلك تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث جرى تصنيفها ضمن أفضل 301-400 جامعة من بين 1591 مؤسسة أكاديمية عالمية مرموقة.

جامعة أبوظبي
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