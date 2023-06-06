جامعة الإمارات ضمن أفضل 50 جامعة في العالم

العين (الاتحاد)

حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة قفزة جديدة في التصنيفات العالمية من خلال التصنيف في عشرة أهداف من أهداف التنمية المستدامة، وذلك حسب تصنيف التأثير للتايمز للتعليم العالي لعام 2023، وحصولها على تصنيف تأثير عالمي يتراوح بين 301-400.

تم تصنيف الجامعة للمرة الأولى في عشرة أهداف من أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 17، بما في ذلك الهدف الأول: القضاء على الفقر، والهدف الثاني: القضاء على الجوع، والهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاهية التامة، والهدف الرابع: التعليم الجيد، والهدف الخامس: التوازن بين الجنسين، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف العاشر: الحدّ من حالات عدم المساواة، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، كما صُنّفت الجامعة ضمن أفضل خمسين جامعة عالمياً في الهدف الرابع والمعني بالتعليم الجيد.

حققت جامعة الإمارات أيضاً تصنيفاً عالمياً يتراوح بين 101 و200 في الهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف السابع والمعني بالطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، والهدف العاشر الخاص بالحدّ من حالات عدم المساواة. وأوضح الدكتور أحمد علي مراد - النائب المشارك للبحث العلمي ورئيس لجنة مُسرّعات التصنيف العالمي لجامعة الإمارات بأن نتائج التصنيف تعكس التزام الجامعة المستمر في تعزيز أهداف التنمية المستدامة. وتؤكد هذه الإنجازات مكانة الجامعة المرموقة كمساهم رئيس في مواجهة تحديات التنمية المستدامة.

جهود تعاونية

أكد الدكتور أحمد مراد أن هذا التصنيف يستند إلى الجهود التعاونية لجميع الجهات المعنية في النظام التعليمي، بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس والطلاب الذين لعبوا أدواراً متنوعة في دعم البحث والنشر في المجلات الدولية المرموقة. كما يعكس هذا التصنيف جودة المخرجات البحثية للتخصصات الرئيسية التي حققت الجامعة فيها تقدماً ملحوظ، حيث عملت الجامعة على تعزيز مخرجاتها البحثية من خلال توفير الممكنات الرئيسية للبحث العلمي والتميز والريادة، كالبنية التحتية وتوفر الباحثين وتنوع تخصصاتهم ومصادر التمويل المختلفة والمتاحة للباحثين والطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

تلتزم جامعة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التعاون الدولي الفعال ذي الأثر المستدام على المجتمع العلمي.