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الإمارات

شراكة بين «الهلال الأحمر» و«التكنولوجيا التطبيقية»

أحمد العور وراشد المنصوري خلال التوقيع (من المصدر)
7 يونيو 2023 01:01

أبوظبي (وام)

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«الهلال الأحمر» و«الإمارات لتعليم القيادة» توقعان اتفاقية تعاون

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اتفاقية شراكة استراتيجية مع معهد التكنولوجيا التطبيقية التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، تقضي بتعزيز التعاون في مجالات تقديم الخدمات الاجتماعية الإنسانية والوطنية ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق الرؤية والأهداف الاستراتيجية للجانبين. وقع الاتفاقية الدكتور أحمد عبدالمنان العور، مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، وراشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر، وذلك في مجمع التكنولوجيا التطبيقية بمدينة محمد بن زايد بأبوظبي.وقال الدكتور أحمد العور: إن الاتفاقية تنص على تأسيس نادي عون الجامعي في كلية فاطمة للعلوم الصحية، وبوليتكنك أبوظبي، ونادي الهلال الأحمر في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، بجانب تقديم مساعدات مالية أو كفالات دراسية لطلبة كلية فاطمة للعلوم الصحية أو بوليتكنك أبوظبي الذين تعذر عليهم دفع الرسوم الدراسية.
من جانبه، أوضح راشد مبارك المنصوري، أن الاتفاقية تنص على تعاون الجانبين لتنظيم دورات تدريبية وتقديم استشارات لحالات ترشحها «الهلال الأحمر»، وغيرها».

الهلال الأحمر الإماراتي
التكنولوجيا التطبيقية
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