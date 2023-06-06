جامعة العين توقع اتفاقيتي تعاون مع جامعتين روسيتين

أيوظبي (الاتحاد)

وقعّت جامعة العين اتفاقيتي تعاون مع جامعة موسكو الحكومية وجامعة موسكو الطبية الحكومية لتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتبادل الطلابي، وذلك ضمن أعمال المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات في اتحاد الجامعات العربية والروسية، والذي أقامته جامعة الشارقة. وقع الاتفاقية الدكتور غالب الرفاعي رئيس جامعة العين، بحضور الدكتور عامر قاسم نائب رئيس الجامعة (مقر أبوظبي) والدكتورة ابتهال أبو رزق نائب رئيس الجامعة لشؤون التطوير والمتابعة.

وأكد الدكتور الرفاعي أهمية توطيد العلاقات الثنائية مع جامعة موسكو الحكومية وجامعة موسكو الطبية الحكومية، ما من شأنه أن يعزز تبادل الخبرات والبيانات وتطوير البرامج الأكاديمية وتنظيم المؤتمرات والفعاليات المشتركة.