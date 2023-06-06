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«مواهب بلا حدود» تتوّج بجائزة «الشارقة لدعم اللاجئين»

تجارب مبدعة تقدم نماذج متميزة في العمل الإنساني (من المصدر)
7 يونيو 2023 01:01

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت «مؤسسة القلب الكبير» فوز «مواهب بلا حدود» المنظمة الدولية غير الربحية، بجائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين، بدورتها السابعة، تقديراً للجهود المبتكرة للمنظمة -منذ عام 2016- وحتى اليوم. ووقع اختيار الدورة السابعة من الجائزة التي تبلغ قيمتها 500 ألف درهم، على «مواهب بلا حدود»، من بين 423 مرشحاً من 41 دولة، لنهجها المبتكر في سد الفجوات التي تواجه جهود العمل الإنساني المعني باللاجئين حول العالم. وقالت مريم الحمادي، مديرة مؤسسة القلب الكبير: «من خلال تكريم التجارب المبدعة وغير التقليدية المخصصة لخدمة اللاجئين والاهتمام باحتياجاتهم وتغيير واقع حياتهم للأفضل، تواصل (جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين) تقديم النماذج المتميزة في العمل الإنساني لإلهام المجتمعات أفراداً ومؤسسات، لتبني سبل مبتكرة وذات أثر مستدام في خدمة القضايا الإنسانية عامة وقضايا اللاجئين بشكل خاص. وتكرّم الجائزة هذا العام (مواهب بلا حدود)، هذه المنظمة التي آمنت بأن اللاجئين هم خبرات وكفاءات ومواهب وإمكانيات وأصول قيّمة لسوق العمل، وعنصر أساسي في عملية دعم جهود تنمية وتطوير المجتمعات».
6 آلاف لاجئ
تمكّنت المنظمة من تقديم خدماتها لأكثر من 6 آلاف لاجئ، حيث تقوم بتسهيل إجراءات الهجرة والانتقال لمقر العمل الجديد، بالإضافة إلى توفير الأساسيات اليومية للاجئين من مسكن، ومواد غذائية، وضمانات ومستندات قانونية تمكِّنهم من الحصول على الخدمات الصحية الأساسية وخدمات تعزيز الاندماج الاجتماعي، وغيرها من الخدمات الأساسية اليومية، عن طريق فرق عمل موزعة في مختلف دول العالم، لضمان استمرار تقديم الدعم اللازم لهؤلاء اللاجئين بعد هجرتهم للعيش في دول مقر العمل وضمان اندماجهم مع المجتمعات الجديدة بكل سهولة، ما أسهم في زيادة دخل اللاجئين السنوي بنسبة زادت على 750%، إلى جانب استحداثها لمنصة رقمية وثقت خلالها المؤهلات المهنية لأكثر من 65 ألف لاجئ حول العالم.

مؤسسة القلب الكبير
جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين
الشارقة
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