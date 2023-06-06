قنصل كازاخستان: مجمع القرآن بالشارقة منارة عالمية

الشارقة (وام)

أكد راوان جوما بيك القنصل العام لجمهورية كازاخستان في دبي والإمارات الشمالية، أن مجمع القرآن الكريم في الشارقة يمثل رافداً علمياً ومنارة ثقافية عالمية للقرآن الكريم وعلومه.

جاء ذلك خلال زيارته لمجمع القرآن الكريم ولقائه الدكتور فيصل السويدي مدير إدارة المتاحف بالمجمع الذي اصطحبه في جولة بأروقته أطلعه خلالها على المخطوطات النادرة وصفوة الكنوز المعرفية التي تعكس الحضارة الإسلامية والأستوديوهات الإذاعية والتلفزيونية لتختتم الزيارة بعرض فيلم وثائقي يروي تاريخ القرآن الكريم.

وأعرب قنصل عام كازاخستان عن إعجابه بالجهود الكبيرة التي يبذلها المجمع في تعزيز المعرفة المتعلقة بعلوم القرآن الكريم.

وتوجه بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الاهتمام الكبير الذي يوليه للقرآن الكريم وتعزيز القيم الإسلامية، مؤكداً أن هذه الجهود المباركة تأتي نتيجة الرؤية الحكيمة والرعاية الكريمة التي يوليها سموّه لبناء الإنسان على نهج الشريعة الإسلامية السمحة وهدي القرآن الكريم.