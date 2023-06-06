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الإمارات

تعاون بين «الإمارات للأمراض الجلدية» و«نوفارتس»

تعاون بين «الإمارات للأمراض الجلدية» و«نوفارتس»
7 يونيو 2023 01:00

دبي (الاتحاد)

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 أعلنت جمعية الإمارات للأمراض الجلدية، أمس، شراكة مع «نوفارتس»، الشركة العالمية في مجال أنتاج الأدوية بهدف معالجة الحاجة الملحة لرفع مستوى الوعي العام بمرض التهاب الغدد العرقية القيحي في دولة الإمارات، وتقديم رؤى ومعلومات غاية في الأهمية من شأنها تمكين مقدمي الرعاية الصحية وواضعي السياسات من دعم المرضى المصابين بهذا المرض المُسْتَعْصي.
 وقالت الدكتورة منى المراوي، رئيسة جمعية الإمارات للأمراض الجلدية، إن هذه الخطوة ستوحد الجهود وتجمع خبرات وموارد كلا الطرفين من أجل تلبية احتياجات مرضى التهاب الغدد العرقية القيحي في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

الإمارات
الأمراض الجلدية
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