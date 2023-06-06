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«إنسياد» تستضيف أول اجتماع لمجتمع «تقنيات الواقع الممتد»

مشاركون خلال الاجتماع (من المصدر)
7 يونيو 2023 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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استضافت «إنسياد»، كلية إدارة الأعمال العالمية، بالتعاون مع «دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي»، الاجتماع السنوي العالمي الأول لمجتمع إدارة تقنيات الواقع الممتد، والذي اختتم أمس في حرم كلية إنسياد- الشرق الأوسط في أبوظبي، حيث تم تنظيم منتدى للأكاديميين والباحثين المشاركين من جميع أنحاء العالم استمر لثلاثة أيام حول تقنيات الواقع الممتد في مجالات البحث والتعليم.
تم تنظيم هذا الحدث كجزء من مبادرة إنسياد للتعليم التفاعلي القائم على تقنيات الواقع الافتراضي، وهي مبادرة عالمية للتميز تقودها كلية إنسياد في الشرق الأوسط، والتي أنشأت أكبر مكتبة للواقع الافتراضي على مستوى العالم، بهدف تعزيز تعليم الإدارة في هذا المجال من خلال توفيرها لـ20 تجربة تعليمية تفاعلية مبنية على تقنيات الواقع الافتراضي. وحضر الحدث العالمي 42 مشاركاً من 24 مؤسسة أكاديمية عالمية.
 وقال البروفيسور بيتر زيمسكي، عميد الابتكار في كلية إنسياد: «إن التعلم باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي يمنح نتائج تعليمية أفضل وأسرع، ويساعد الطلاب في حل المشكلات الصعبة والمعقدة بشكل فعال».
تجارب تفاعلية
قال الدكتور أحمد الشعيبي، المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي في دائرة التعليم والمعرفة: «نهدف من خلال التعاون مع إنسياد إلى مساعدة طلابنا في الحصول على تجارب تعليمية تفاعلية ومتكاملة، وتمكينهم من اكتساب المعرفة العملية المرتبطة بواقع سوق العمل، ودعم القوى العاملة الحالية في صقل خبراتها وتعزيزها بالمعارف الحديثة التي تساعدها على تحقيق النجاح المهني. وقد تم إجراء التجارب الأولى لهذه الطريقة في التعليم في جامعات السوربون أبوظبي، والإمارات، وزايد، إضافة للمدرسة الألمانية الدولية في أبوظبي».

إنسياد
دائرة التعليم والمعرفة
أبوظبي
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