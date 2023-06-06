فوز ضاحي خلفان بأغلبية الأصوات في انتخابات «الإمارات لرعاية الموهوبين»

دبي (الاتحاد)

فاز معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بأغلبية الأصوات في الانتخابات التي أجرتها جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وذلك خلال اجتماع جمعيتها العمومية العادية الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي.

وأسفر الاقتراع بعد فرز الأصوات عن إعادة انتخاب عدد من الأعضاء السابقين وهم الدكتور منصور العور، ومنيرة صفر، والدكتور شافع النيادي، والدكتور سيف الجابري، والدكتورة ديالا الإبراهيم، بينما دخل أعضاء جدد في مجلس الإدارة وهم حسن ميرزا الصايغ، وانتخاب موزة الخاطري كعضو مجلس إدارة احتياطي. وأوضح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم أن الجمعية ستحتفل بيوبيلها الفضي الذي سيصادف يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر المُقبل، حيث سيقام احتفال بهذه المناسبة.

وأكد معاليه أن جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين انفردت بين الجمعيات المشابهة كافة في الدول المتقدمة، في إنتاج العديد من البرامج الناجحة، مثل برنامج «المبرمج المواطن» و«المستكشف الإماراتي» اللذين حققا نجاحاً وإقبالاً كبيرين، مشيراً إلى أن هذه البرامج سوف تعمل خلال السنوات المقبلة على إيجاد جيل من التقنيين والشباب الذين ستكون اهتماماتهم منصبة على المجالات العلمية التي تفيد الوطن. كما أكد معاليه، مضي الجمعية قُدماً في أداء رسالتها في صناعة الموهوب، من خلال استحداث برامج وخطط جديدة تتماشى مع التطور الكبير في مناحي الحياة كافة في الدولة، خصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات. وتم خلال الاجتماع استعراض خطة العام الجديد 2023 لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، واعتماد استراتيجيتها ووضع آلية التنفيذ ومؤشرات الأداء وفق الإنجازات والنتائج التي تحققها الجمعية سنوياً.

الأيادي البيضاء

وجّه معالي الفريق ضاحي خلفان الشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس الإدارة الذين ساهموا في مسيرة الجمعية منذ تأسيسها وحتى اليوم، وشكر الأيادي البيضاء التي ساهمت على مدى السنوات الماضية في دعم برامج وأنشطة الجمعية، ما كان له الأثر الكبير في نجاح تلك البرامج، مشيداً معاليه برجل الأعمال الدكتور محمد عمر بن حيدر الذي لم يتوانَ في دعم جائزة الإمارات للعلماء الشباب طيلة السنوات الماضية، ورفدها بكل السبل التي تكفل نجاحها.