«الدار للتعليم» تطلق الهوية الجديدة لـ«أكاديميات الدار»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الدار للتعليم، إحدى أبرز المجموعات التعليمية الرائدة بدولة الإمارات، اليوم، الهوية الجديدة لأكاديميات الدار، ضمن إطار التزام المجموعة بمواصلة الإبداع والابتكار، بما يعكس مسيرة نموّها الواعدة، بالتزامن مع مرور 15 عاماً من تقديم تجربة تعليمية عالية الجوّدة. وتسلّط الهوية الجديدة الضوء على مسيرة نمو وتطوّر أكاديميات الدار، كما تُبرز السمات الفريدة التي تميز كل أكاديمية على حدةٍ. وانطلاقاً من استراتيجية الهوية الجديدة، تغيرت أسماء الأكاديميات لتتضمن المناهج التعليمية، بما في ذلك الأميركية والبريطانية والبكالوريا الدولية، وسيحمل شعار كل أكاديمية لوناً مخصصاً يعكس هويتها الفريدة. وتعكس الأسماء الجديدة للأكاديميات وهوياتها المبتكرة التزام «أكاديميات الدار» بتقديم مناهج تعليمية متنوعة، بالإضافة إلى المحافظة على تقديم تجربة تعليمية عالية الجودة. قالت سحر كوبر، الرئيس التنفيذي لدى «الدار للتعليم»: «بدأت مسيرتنا في عام 2007 بمدرسة واحدة في أبوظبي و250 طالباً، وقد نجحت المجموعة على مدار الـ15 عاماً الماضية في تحقيق العديد من الإنجازات، وأصبحت اليوم شبكة تعليمية رائدة تحظى بسمعة طيبة وتساهم بفعالية في رسم ملامح مستقبل أكثر من 8700 طالب عبر أكاديمياتها السبعة. وانسجاماً مع إطلاق الهوية الجديدة لأكاديميات الدار، نسعى إلى مواصلة إرساء أسس بيئة تعليمية قائمة على قيم الشمول والإلهام والمشاركة وقادرة على إعداد الجيل القادم من قادة الغد. وتعتبر هذه لحظة مهمة لطلابنا، حيث نواصل جهودنا في استكشاف آفاق جديدة تعزز مساهماتنا في تطوير اقتصاد وطني قائم على المعرفة».