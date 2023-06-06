الأربعاء 7 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

997 ألف فحص في مختبر دبي المركزي

997 ألف فحص في مختبر دبي المركزي
7 يونيو 2023 01:00

آمنة الكتبي (دبي) 

أخبار ذات صلة
«طرق دبي» تعرض مبادراتها في التنقل المستدام
انطلاق النسخة السادسة من سلسلة ابتكارات الأمن السيبراني

بلغ عدد فحوص مختبر دبي المركزي في الربع الأول من العام 2023الجاري أكثر 997 ألفاً في جميع المختبرات التي يتضمنها، وذلك بحسب بلدية دبي، حيث يحرص المختبر على توظيف أحدث التقنيات تحقيقاً لأهداف ورؤية بلدية دبي ومنع الغش التجاري، وتعزيز الدور الرقابي على منتجات الغذاء المختلفة، وبالتالي الحفاظ على سلامة الغذاء وصحة المجتمع. 
كما تعد فحوص دراسة فترة الصلاحية للمنتجات الغذائية من الدراسات ذات الأهمية الكبيرة، وذلك لدورها في تعزيز الثقة بمنظومة سلامة الغذاء في إمارة دبي عبر الفحوص الفيزيائية والميكروبيولوجية والكيميائية المختلفة التي تقيس فترة صلاحية المنتجات خلال فترة زمنية تقديرية يحتفظ المنتج الغذائي فيها بصفاته الأساسية مثل: الطعم واللون والقوام ويكون صالحاً للاستهلاك البشري.
وتسعى بلدية دبي من خلال مختبر دبي المركزي إلى تطوير خدماتها لتواكب آخر المستجدات العلمية في مجالات الفحوص والتحاليل عامةً وفحوص المنتجات الغذائية خاصةً، وذلك بهدف التأكد من خلوها من أية ملوثات أو مواد تخالف المواصفات والتشريعات المعتمدة.
واستطاع المختبر أن يطور ويوسع نطاق خدماته المقدمة بصورة استباقية التي تنفذ من خلال 5 مختبرات رئيسة يتفرع منها 71 مختبراً فرعياً، ويعتبر مختبر مواد البناء والبنية التحتية التابع لمختبر دبي المركزي بمثابة الذراع الفني وحجر الأساس الذي يضمن تنفيذ مشاريع ذلك القطاع بمنتجات تتميز بأعلى معايير الجودة.
كما تعمل مختبرات التحليل الكيميائي ومختبرات التحليل الميكروبيولوجي على فحص مختلف المنتجات الغذائية، الاستهلاكية، المتوفرة بالسوق المحلي وكذلك التي يتم استيرادها أو إعادة تصديرها عبر المنافذ الحدودية للإمارة كالمكملات الغذائية، والمواد الملامسة للأغذية، مواد العناية الشخصية ومستحضرات التجميل والمنظفات، لعب الأطفال والمنسوجات، السجاد وغيرها، كما تضم مختبرات التحليل الكيميائي مختبرات متطورة لفحص الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، مدعمة بتقنيات متطورة وأجهزة حديثة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن دقة وجودة الفحوص المخبرية.
فحوص
كما يعد مختبر فحوص الأغذية المتنقّل أحد المشاريع النوعية لمختبر دبي المركزي التابع لها، والمزوّد بنظام محكم لجمع وفحص العينات، بهدف التأكد من جودة وسلامة المُنتجات الغذائية بموقع الفعاليات التي تقام في إمارة دبي على مدار العام، ويأتي ذلك في إطار جهود ورؤية بلدية دبي لتكون بلدية رائدة لمدينة عالمية، وتعزيزاً لمنظومة السلامة الغذائية في إمارة دبي، ومكانتها كنموذج للمدن العالمية الرائدة. ويعد مختبر فحوص الأغذية المتنقل، من المختبرات الرائدة على مستوى المنطقة، وذلك نسبة إلى تصميمه وخصائصه الفنية المتفرّدة، إضافةً إلى كونه أول مختبر أغذية متنقّل يحصل على الاعتماد من مركز الإمارات العالمي للاعتماد وفقاً لمتطلبات المواصفة القياسية العالمية ISO/IEC 17025:2017، والخاصة بالمتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة، الأمر الذي مكّنه من تحقيق بصمة متميزة في مجال فحوص الأغذية. ويوظف المختبر التقنيات الحديثة والمتطورة والسريعة التي تساعد على القيام بالفحوص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية وإصدار نتائج سريعة عالية الدقة، كما يجري التأكد من مطابقة المنتجات الغذائية للمواصفات المُعتمدة.

مختبر دبي المركزي
بلدية دبي
دبي
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
محمد أبو شهاب خلال التصويت على أعضاء مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: نعمل من أجل عالم أكثر سلاماً وأمناً
اليوم 01:04
طرفا الأزمة في السودان يستأنفان محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار
عربي ودولي
طرفا الأزمة في السودان يستأنفان محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار
اليوم 01:04
جندي يمني مرابط في إحدى جبهات القتال ضد الحوثيين (من المصدر)
عربي ودولي
اليمن.. ضبط «حوثيين» خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية
اليوم 01:04
صورة بالقمر الصناعي تظهر دمار سد نوفا كاخوفكا (رويترز)
عربي ودولي
عمليات إجلاء واسعة بعد تفجير سد في أوكرانيا
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©