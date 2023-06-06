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دعوة للعناية بأحواض السباحة في أبوظبي

دعوة للعناية بأحواض السباحة في أبوظبي
7 يونيو 2023 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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حثت بلدية مدينة أبوظبي السكان على أهمية العناية بأحواض السباحة، وتوفير المعايير المطلوبة لضمان نظافة ونقاء مياه المسابح، وذلك للحفاظ على الصحة والسلامة العامة. جاء ذلك خلال الحملة التوعوية التي نظمها مركز بلدية المدينة واستهدف من ورائها تعزيز الممارسات الإيجابية الخاصة بصيانة وتنظيف المسابح الخاصة والعامة، حيث حرصت الحملة على توضيح الإجراءات السليمة الواجب اتباعها بشأن التعامل مع أحواض السباحة لتوفير بيئة رياضية وترفيهية بمواصفات صحية سليمة. وقد اشتملت الحملة على توعية أصحاب المباني السكنية، والمجمعات، والشركات المشغلة لأحواض السباحة العامة، وركزت على أهمية المحافظة على نظافة أحواض السباحة وإجراء الصيانة الدورية لها. وأوضح مفتشو البلدية خلال الحملة اشتراطات الصحة والسلامة العامة التي يجب توفيرها لضمان نظافة أحواض السباحة العامة، منوهين بضرورة استخراج الرخص والتصاريح المطلوبة لتشغيل المسابح العامة، والتقديم عليها عن طريق المنصات الإلكترونية المعتمدة.

أحواض السباحة
أبوظبي
بلدية أبوظبي
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