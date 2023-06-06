الأربعاء 7 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«صحيــة الوطـني» تناقش السلامة الغذائية

«صحيــة الوطـني» تناقش السلامة الغذائية
7 يونيو 2023 01:00

أبوظبي(الاتحاد)

أخبار ذات صلة
اعتماد مشروعي قانونين بشأن المشتريات وتنظيم الشراكة
صقر غباش يشارك في مراسم تنصيب الرئيس التركي

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، مناقشة مسودة تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ناصر محمد اليماحي، مقرر اللجنة، وخالد عمر الخرجي، وسمية عبدالله السويدي، وعائشة محمد الملا، وعذراء حسن بن ركاض، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويتضمن التقرير ملاحظات اللجنة، وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات بناء على اجتماعاتها مع ممثلي الجهات المعنية، وذلك وفق محاور الموضوع التي ركزت على التشريعات الوطنية المتعلقة بالسلامة الغذائية، وسياسات واستراتيجيات الدولة المتعلقة بالسلامة الغذائية.

السلامة الغذائية
المجلس الوطني الاتحادي
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
محمد أبو شهاب خلال التصويت على أعضاء مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: نعمل من أجل عالم أكثر سلاماً وأمناً
اليوم 01:04
طرفا الأزمة في السودان يستأنفان محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار
عربي ودولي
طرفا الأزمة في السودان يستأنفان محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار
اليوم 01:04
جندي يمني مرابط في إحدى جبهات القتال ضد الحوثيين (من المصدر)
عربي ودولي
اليمن.. ضبط «حوثيين» خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية
اليوم 01:04
صورة بالقمر الصناعي تظهر دمار سد نوفا كاخوفكا (رويترز)
عربي ودولي
عمليات إجلاء واسعة بعد تفجير سد في أوكرانيا
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©