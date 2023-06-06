«صحيــة الوطـني» تناقش السلامة الغذائية

أبوظبي(الاتحاد)

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، مناقشة مسودة تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ناصر محمد اليماحي، مقرر اللجنة، وخالد عمر الخرجي، وسمية عبدالله السويدي، وعائشة محمد الملا، وعذراء حسن بن ركاض، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

ويتضمن التقرير ملاحظات اللجنة، وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات بناء على اجتماعاتها مع ممثلي الجهات المعنية، وذلك وفق محاور الموضوع التي ركزت على التشريعات الوطنية المتعلقة بالسلامة الغذائية، وسياسات واستراتيجيات الدولة المتعلقة بالسلامة الغذائية.