تفاهم بين بلدية دبي و«مجلس الكود الدولي»

دبي (الاتحاد)

وقعت بلدية دبي و«مجلس الكود الدولي»، مذكرة تفاهم بينهما؛ بهدف توسيع نطاق التعاون بين الطرفين، وتطوير المعايير والأدلة المستخدمة في تقييم وتنظيم أنظمة البناء الحديثة والمبتكرة وتشجيع الاستخدام الآمن لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في البناء، سعياً لتعزيز مكانة إمارة دبي كمركزٍ رائدٍ في تبني تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وطرق البناء الحديثة والمبتكرة عالمياً.

وقّع الاتفاقية كل من المهندسة مريم عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، ودومينيك سيمز، الرئيس التنفيذي لمجلس الكود الدولي.

وقالت مريم المهيري: «يعزز التعاون الدولي بين بلدية دبي ومؤسسات القطاع الخاص ذات الخبرات العالمية في قطاع التشييد والبناء النمو المستدام، ويعطي الأولوية لسلامة المباني والابتكار في المباني، وله أهمية في تبادل الخبرات والمعارف وتطوير الأفكار الجديدة والرائدة. كما نهدف من خلال المذكرة إلى دعم استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في أعمال البناء ضمن إمارة دبي، خصوصاً أن بلدية دبي هي الجهة المختصة والمسؤولة عن تطبيق أهداف المرسوم رقم (24) لسنة 2021 في شأن استخدام هذه التقنية الحديثة في قطاع البناء. ويُعدّ ذلك تماشياً مع استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد 2030، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى تسخير هذه التكنولوجيا الواعدة لخدمة الإنسان، وتعزيز مكانة دولة الإمارات ودبي كمركزٍ رائدٍ على مستوى المنطقة والعالم في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجلس الكود الدولي، دومينيك سيمز: «نحن سعداء بدعم هذا العمل المستمر الذي يتماشى مع خطة استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد 2030 بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».

سيعزز الطرفان، من خلال المذكرة، مجالات التعاون بينهما، حيث ستقدم بلدية دبي خبراتها في المنتجات المبتكرة في البناء، وتعيين فريق عمل منها للتنسيق مع المجلس، ودعم الجلسات التعليمية والندوات، وتعزيز التعاون بينهما، من خلال منتديات السلامة العامة عموماً، فضلاً عن تثقيف ذوي الاهتمام حول قياس سلامة المنتجات المُستخدمة في مجال البناء، وزيادة الوعي بأهمية تقييم المنتجات وسلامة المباني.