«نقل عجمان» تطلق مساعداً افتراضياً للموظفين

عجمان (وام)

أطلقت هيئة النقل في عجمان أول مساعد افتراضي لموظفيها باستخدام تقنية «شات جي بي تي»، في إطار حرصها على توفير بيئة عمل ابتكارية وذكية تواكب كافة التطورات التقنية، لتعزيز كفاءة العمل وتحسين تجربة المستخدم في التطبيق الخاص بموظفيها «البرزة».

وأكدت رشا خلف الشامسي المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات المساندة، أن الهيئة تسعى دائماً لتوفير بيئة عمل مريحة وسعيدة تهدف إلى تطوير الكفاءات الوظيفية للموظفين في العمل المؤسسي لضمان استدامة العمليات والإجراءات المؤسسية وتطوير رأس المال البشري.

من جهته، أشار عبدالرحمن النعيمي مدير إدارة الدعم المؤسسي، أن توظيف تقنية المساعد الافتراضي (شات جي بي تي) يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي، والذي بدوره يعمل على تحليل أسئلة الموظفين وتقديم إجابات دقيقة وسريعة.

ولفت إلى أنه تم تطوير المساعد الافتراضي للرد على إجابات الموظفين ومساعدتهم في إتمام أعمالهم اليومية مثل: الاستفسارات عن الإجراءات والأنظمة الداخلية في الهيئة والمعلومات العامة، حيث يوفر المساعد الافتراضي إرشادات واضحة وفعالة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار المبادرات الرقمية التي توليها الهيئة أهمية كبيرة ضمن استراتيجيتها في مواكبة التطويرات الرقمية وتسخيرها لتطوير بيئة العمل وخلق بيئة ابتكارية تساهم في تسهيل وتبسيط الأعمال الإدارية بالاعتماد على تقنية المعلومات، تماشياً مع توجهات الدولة للذكاء الاصطناعي، على أن يتم توسيع نطاق استخدام المساعد الافتراضي في المستقبل ليشمل المزيد من الوظائف والخدمات التي تقدمها هيئة النقل.